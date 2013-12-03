Президент прогнозирует трудный диалог с ЕС по изменению условий соглашения об ассоциации

Президент Украины Виктор Янукович прогнозирует трудный диалог с ЕС по изменению условий соглашения об ассоциации.

Об этом он заявил в интервью, которое дал украинским телеканалам.

«Это очень трудный диалог, потому что возвращаться к изменениям условий этого соглашения будет очень трудно. Но мы хотим быть честными – это первое. И второе – мы хотим быть прозрачными, и третье – мы хотим отстаивать нашу позицию. И мы хотим такие условия найти, которые нас удовлетворяли бы», - сказал Янукович.

Также Президент подчеркнул необходимость трехстороннего диалога в формате Украина-ЕС-Россия. «Я не знаю, откровенно говоря, чем он завершится. Сегодня я имел разговор с президентом Еврокомиссии Баррозу. Он сказал, что свяжется со своим заместителем госпожой Эштон, с комиссаром Фюле, и мы по договоренности готовим такую рабочую группу, которая поедет в Брюссель. И мы начнем этот диалог», - отметил Президент.

«Я откровенно скажу: эта пауза позволит и нашему обществу, и нашим товаропроизводителям более четко представить, что это нам всем дает. Неужели это так плохо? Я считаю, что это – очень хорошо. Я считаю, что мы не должны никогда спешить предпринимать такие ответственные шаги», - подчеркнул Янукович.

«И, безусловно, мы хотим все же достичь договоренностей с Россией и подписать (с ней) Соглашение о стратегическом партнерстве. Потому что, если мы его не подпишем, мы все время будем находиться в неопределенном состоянии», - считает Президент.

Поэтому, по словам Януковича, вторая украинская делегация должна отправиться в Россию. В частности, Президент сообщил, что премьер-министр Украины Николай Азаров ему доложил, что «есть уже договоренность с правительством России садиться за стол переговоров уже на этой неделе и начинать этот процесс».

Янукович отметил, что Соглашение о стратегическом партнерстве с Россией, которое было подписано в 1997 году, уже заканчивается по времени, и необходима его пролонгация. А это - вопрос двусторонних переговоров, «и вот мы ведем переговоры с Россией уже полтора года, отстаиваем наши собственные позиции – с Россией также нелегко вести разговоры», - добавил Президент.

«Но в чем нас обвинила Россия в последнее время? В том, что мы не учитываем их интересы во время переговоров с ЕС и не консультируемся с ними по тем товарным группам, которые для России являются уязвимыми. Справедливая эта позиция? Безусловно», - подчеркнул он.

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