Путин о Евромайдане: "Мне это больше напоминает не революцию, а погромы"

Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Киеве выглядят как хорошо спланированные акции, пишут "Известия".

"Мне это больше напоминает не революцию, а погромы. Это не имеет отношения к Евросоюзу. Говорят, что у украинского народа отнимают мечту, а мечта хорошая. Но если посмотреть на условия, то не все доживут до этой мечты. Это хорошо подготовленные акции. Попытка оппозиции сместить легитимную власть. Это всё заготовки к президентским выборам, произошел фальстарт", - заявил Путин на пресс-конференции в Ереване.

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