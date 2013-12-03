Путин о Евромайдане: "Мне это больше напоминает не революцию, а погромы"
Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Киеве выглядят как хорошо спланированные акции, пишут "Известия".
"Мне это больше напоминает не революцию, а погромы. Это не имеет отношения к Евросоюзу. Говорят, что у украинского народа отнимают мечту, а мечта хорошая. Но если посмотреть на условия, то не все доживут до этой мечты. Это хорошо подготовленные акции. Попытка оппозиции сместить легитимную власть. Это всё заготовки к президентским выборам, произошел фальстарт", - заявил Путин на пресс-конференции в Ереване.
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