Группа СКМ Ахметова выступает против любого насилия и за поиск взаимоприемлемых решений

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ выражает протест против любого насилия и призывает к поиску взаимоприемлемых решений, от которых выиграет вся Украина, сообщила компания на своем официальном сайте.

«Мы категорически против любого насилия и считаем, что сегодня необходимо приложить максимум усилий для поиска взаимоприемлемых решений, от которых выиграет вся страна и каждый украинец», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, СКМ заявляет, что компания «построена на базовых европейских ценностях».

«Верховенство права, уважение прав частной собственности, свобода слова, свобода личности, свобода мирных собраний – наши приоритеты», – говорится в сообщении.

Компания также подчеркивает, что задача группы - обеспечить жизнедеятельность украинской экономики, поэтому все бизнесы группы работают, и будут работать в штатном режиме.

«Группа СКМ за сильную и независимую Украину, страну с развитой стабильной экономикой, надежного партнера, прежде всего, Европейского Союза и России», - отмечается в сообщении.

Группа СКМ формирует 29 млрд грн налоговых отчислений в бюджет Украины.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиабизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

100% акций СКМ принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.