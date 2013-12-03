Верховная Рада начала рассмотрение постановления о недоверии Кабмину.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что представителей правительства приглашали в парламент, но они не пришли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения проекта постановления об ответственности Кабмина, во время которого правительство должно было присутствовать в сессионном зале.

Рыбак также отметил, что не знает причин, по которым правительство не явилось в парламент.