Верховная Рада начала рассмотрение постановления о недоверии Кабмину
11:08, 03 декабря 2013Разное
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Верховная Рада начала рассмотрение постановления о недоверии Кабмину.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что представителей правительства приглашали в парламент, но они не пришли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения проекта постановления об ответственности Кабмина, во время которого правительство должно было присутствовать в сессионном зале.
Рыбак также отметил, что не знает причин, по которым правительство не явилось в парламент.
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