Генсек Совета Европы едет в Киев на переговоры с украинской властью и оппозицией

Брюссель. Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд отправляется в Киев на переговоры с руководством украинского правительства и лидерами парламентских фракций после того, как днем раньше он призвал стороны противостояния к диалогу и предложил посредничество в нем.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, о визите генсека сообщает сайт Совета Европы.

"Генеральный секретарь Ягланд едет сегодня в Киев для завтрашних встреч с лидерами парламентских партий, спикером парламента, премьер-министром и министром иностранных дел. Вчерашнее предложение генерального секретаря о помощи было положительно встречено всеми заинтересованными сторонами. Целью визита является попытка уменьшить противостояние в Украине, которая является членом Совета Европы, и посмотреть, возможен ли диалог", - говорится в сообщении Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек. Митингующие, которые пришли в центр Киева, в считанные минуты очистили Майдан Незалежности от установленных милицией ограждений.

Акции протеста продолжаются. Оппозиция требует рассмотреть в Верховной Раде вопрос об отставке Кабинета министров Украины.