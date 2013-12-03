Азаров извинился за действия правоохранителей на Евромайдане ночью 30 ноября

Премьер-министр Украины Николай Азаров извинился за действия сотрудников правоохранительных органов на Евромайдане с пятницы на субботу 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, которая рассматривает вопрос о недоверии правительству.

“Дорогие мои коллеги, прежде всего, от имени правительства я хочу принести извинения за действия наших правоохранительных органов на Майдане. И Президент, и правительство глубоко сожалеют о том, что это произошло. Я вам гарантирую, что сейчас уже проводится тщательное расследование с учетом видеофиксации, свидетельских показаний. И все, кто виновен в применении силы, понесут за это ответственность”, - заявил Азаров.

Он отметил, что с субботы и до сегодняшнего дня силовые структуры не применяли силу простив демонстрантов.

“В течение последних дней: суббота, воскресенье, понедельник и сегодня, правоохранительные органы не применяли насилие, не применяли силовые способы, чтобы удержать порядок. Во время наступления определенных сил на здание Администрации Президента (1 декабря – УНИАН), у них были забраны все способы воздействия, а также было дано строгое указание о том, чтобы сила не применялась”, - заявил Азаров.

При этом он отметил, что в результате стычек демонстрантов с силовиками пострадали 162 сотрудник милиции, 92 из которых госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек.

Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились и продолжаются сегодня.