Рада не приняла постановление о недоверии Кабмину

Верховная Рада не поддержала проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов “за” отставку правительства проголосовал один депутат, от “Батькивщины” - 90, “УДАРа” - 42, “Свободы” – 36 и 17 внефракционных. От КПУ проект постановления не поддержал ни один депутат.

В то же время перед этим лидер КПУ Петр Симоненко, выступая с трибуны парламента, отметил, что правительство заслуживает отставки.

Он отметил, что фракция КПУ предлагала парламенту свое решение об отставке правительства. Симоненко призвал оппозицию поддержать предложение КПУ.

В ответ лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция готова отозвать свое постановление и проголосовать за постановление КПУ.

Но в это время председатель Верховной Рады Владимир Рыбак уже поставил на голосование проект постановления, внесенный оппозицией, об ответственности правительства, за который проголосовали лишь 186 народных депутатов. (Для принятия положительного решения необходимо 226 голосов - УНИАН).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гражданские протесты в Украине