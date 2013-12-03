Азаров обещает решительные кадровые изменения в правительстве

Премьер-министр Николай Азаров обещает сделать серьезные выводы из событий в стране, а также провести решительные кадровые изменения в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде.

«Я могу одно гарантировать народным депутатам, что я сделаю жесткие выводы из того, что произошло... В правительстве будут проведены решительные кадровые перемены", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, во вторник Верховная Рада Украины приняла решение рассмотреть вопрос о недоверии Кабинету министров Украины. С этой целью глава правительства Николай Азаров и члены правительства прибыли в парламент. Накануне заседания парламента Азаров встречался с вице-премьером по вопросам военно-промышленного комплекса правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным.

Верховная Рада Украины не приняла постановление о недоверии правительству Украины. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимых 226. За недоверие правительству проголосовали члены оппозиционных фракций – в полном составе, один представитель фракции Партии регионов. Однако воздержались от голосования представители фракции Коммунистической партии - в полном составе.

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