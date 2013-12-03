Украина на следующей неделе продолжит переговоры об ассоциации с ЕС
14:20, 03 декабря 2013Разное
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На следующей неделе делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым отправится в Брюссель для проведения переговоров по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время выступления в Верховной Раде.
«Уже на следующей неделе ответственная делегация правительства будет направлена в Брюссель и проведет переговоры», - заявил Азаров.
Как сообщал УНИАН, Украина намерена еще раз проанализировать текст соглашения в части зоны свободной торговли и по итогам предложить некоторые изменения для усиления защиты внутреннего рынка.
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