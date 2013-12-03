Азаров перед прибытием в Раду встречался с российским вице-премьером
Москва.Премьер-министр Украины Николай Азаров во вторник перед прибытием в Верховную Раду, где рассматривался вопрос о недоверии его правительству, встречался российским вице-премьером по вопросам военно-промышленного комплекса Дмитрием Рогозиным.
Об этом в своем микроблоке Twitter сообщил Рогозин.
«По итогам посещения предприятий Николаева, Запорожья, Днепропетровска и Киева встретился с премьером Азаровым. Затем он уехал в Раду», - написал Рогозин.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря вице-премьер-министры Украины и РФ Юрий Бойко и Рогозин обсудили вопросы производственной кооперации предприятий двух стран.
Вопросы кооперации были обсуждены в ходе поездки делегаций во главе с вице-премьерами по некоторым областям Украины.
В частности, делегации посетили предприятия в Николаеве, Запорожье и Днепропетровске, где ознакомились с продукцией и производственным процессом.
“Стороны обсудили актуальные вопросы производственной кооперации и сотрудничества в ряде секторальных направлений, в частности - в судостроении, авиационной промышленности, космической отрасли, приборо- и машиностроении и т.д. Вопросы взаимодействия в космической отрасли обсуждались во время визита украинской и российской делегаций на ГП « Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» и ГП «Конструкторское бюро «Южное » имени М. К. Янгеля», - говорится в сообщении пресс-службы.
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