Еврокомиссия: переговоры с Украиной будут касаться лишь имплементации Соглашения

Брюссель. Будущие переговоры делегации украинского правительства с Еврокомиссией будут касаться исключительно имплементации Соглашения об ассоциации и о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС и не будут означать новой дискуссии относительно самого Соглашения, заявил спикер Европейской Комиссии Оливье Баи.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, спикер Еврокомиссии добавил, что направление делегации было инициативой Президента Украины Виктора Януковича, которую он выразил в телефонном разговоре с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу в понедельник.

"Президент Янукович попросил, чтобы была принята делегация из Украины для обсуждения Соглашения и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Президент Еврокомиссии согласился, и это будет дальше обсуждаться по дипломатическим каналам", - сказал Баи журналистам на брифинге в Еврокомиссии.

"Но на чем четко настоял и четко дал понять Президент Еврокомиссии: эти переговоры - и мы еще не знаем, когда они состоятся и кто будет принимать в них участие, - не должны стать поводом для возобновления каких-либо новых переговоров. Обсуждение должно касаться только имплементации соответствующего Соглашения", - добавил спикер.

По словам Баи, получасовой телефонный разговор Януковича и Баррозу состоялся в понедельник по инициативе украинской стороны, когда Президент Еврокомиссии посещал туристический форум в Берлине.

Согласно сообщению Еврокомиссии, во время разговора Янукович также пообещал расследовать применение силы против участников Евромайдана в Киеве в конце прошлой недели.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления в Верховной Раде, которая рассматривала вопрос о недоверии правительству, заявил, что Европейский Союз согласен рассмотреть вопрос о компенсации Украине потерь, которые могут возникнуть в торговле, в частности с Россией, после подписания Соглашения об ассоциации.

“Вчера в моем присутствии Президент Украины имел длительный телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Баррозу. Мы договорились, что мы продолжим переговоры об условиях заключения соглашения о зоне свободной торговли. Поверьте, в этом судьба Украины и ее будущее. И Еврокомиссия, и Евросоюз в целом согласен рассмотреть вопрос о финансовых компенсациях Украине. Нам же нужно выжить в этой сложной борьбе”, - сказал Азаров.

Также он сообщил, что на будущей неделе делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым отправится в Брюссель для проведения переговоров по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Напомним, после того, как правительство 21 ноября отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в Украине начались и продолжаются масштабные акции протеста граждан.

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