МИД не имеет информации о дате визита Януковича в Россию

Министерство иностранных дел не владеет информацией о том, когда состоится визит Президента Украины Виктора Януковича в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич сегодня во время брифинга.

“По поводу даты визита Президента к России у нас нет информации”, - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Янукович после визита в Китай (3-6 декабря) намерен посетить Россию и подписать "дорожную карту" двустороннего сотрудничества.

"Безусловно, после этого (визита в Китай – УНИАН) у Президента будет визит в Россию, где мы также наметили к подписанию и оформлению "дорожную карту» сотрудничества, где будет предусмотрено... становление нормального торгово-экономического режима", - сказал Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гражданские протесты в Украине