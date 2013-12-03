Анонс на 4 декабря

* 10-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто ведёт Украину по ливийскому сценарию?». Пока украинские олигархи играют в революцию, тысячи ваххабитских боевиков, прошедшие войну в Сирии, готовы залить Украину кровью. Кто должен ответить за разгон евромайдана? Кто готовит серию терактов на Украине? Будут представлены доказательства подготовки и организации госпереворота украинскими олигархами от власти при поддержке иностранных спецслужб. Участники: Владимир Рогов, председатель главного совета «Славянской гвардии»; Салем Ханум, член правления сирийской общины; Ленур Усманов, Крымско-татарский молодёжный центр (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: "Украинско-польское партнерство". Организатор - МОО "Международная Ассоциация Бизнеса и Экономики". Приглашены: Игорь Федоренко, президент МОО "Международная Ассоциация Бизнеса и Экономики" (Украина), Андрей Стецькив, председатель ОО "Ассоциация содействия евроатлантической интеграции Украины "Наш выбор" (Украина); Марек Пачтетник, президент правления "Западная Торговая Палата" (Польша), Андрей Плоч, президент правления "Нижнесилезская Ассоциация Региональной Прессы" WRO EURO" (Польша); Конрад Вилицкевич, ген.партнер, юридическая фирма "LEXTRA" (Польша); Анна Оплатек, менеджер, юридическая фирма" LEXTRA" (Польша).

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «В Луганске началась реализация проекта «Восточноукраинский учебно-методический центр компетенции административных служащих (Ресурсный центр)». Участники: Ольга Калиниченко, директор департамента Луганского городского совета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, руководитель Проекта, Алексей Кубарь, технический советник проекта Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) «Повышение качества муниципальных услуг в Украине», партнер проекта, Александр Муратов, эксперт ОО «Агентство устойчивого развития Луганского региона», координатор проекта; представитель офиса Европейского Союза в Украине . Вопросы: первый проект по предоставлению гранта, подписанный между ЕС и органом местного самоуправления Украины; планы по реализации проекта «Восточноукраинский учебно-методический центр компетенции административных служащих (Ресурсный центр)»: создание инновационной системы подготовки специалистов, по предоставлению административных услуг; налаживание конструктивного сотрудничества с общественными организациями, разработка системы межмуниципального сравнения деятельности центров предоставления административных услуг (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (0642) 55-11-87, e-mail: reestr_gos@ukr.net.

* Состоится брифинг руководителя фракции Партии регионов А.Ефремова.

* Состоится внеочередное заседание Экономического совета общественных организаций, отраслевых ассоциаций, организаций работодателей на тему: «Текущая социально-экономическая ситуация в Украине». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, зампредседателя Правления Борщаговского химико-фармацевтического завода Олег Биловецкий, гендиректор Ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук, руководители предприятий, отраслевых объединений, эксперты.

* Пресс-конференция на тему: «Евромайдан: тактические и правовые аспекты противостояния». Участники: председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. К участию в пресс-конференции приглашен активист Евромайдана, журналист Егор Соболев.

* Круглый стол на тему: «Будущее банков в Украине: что ожидает рынок в 2014 году?». Мероприятие проводится по инициативе ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Игорь Соркин, председатель НБУ (или уполномоченное лицо), Сергей Подрезов, председатель правления ОАО «Ощадбанк»; Борис Тимонькин, зампредседателя наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК»; Владимир Лавренчук, председатель правления АО «Райффайзен Банк Аваль»; Дмитрий Зинков, председатель правления ПАО КБ «Надра»; Игорь Францкевич, председатель правления ПАО «БРОКБИЗНЕСБАНК», Алена Попова, председатель совета директоров АО «Дельта Банк» и др.

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