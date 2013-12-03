Завтра одна украинская делегация отправится в Брюссель, другая - в Москву

Украинская делегация завтра, 4 декабря, намерена отбыть в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Николая Азарова, которое размещено на сайте правительства.

“Завтра наша делегация поедет в Брюссель, и мы продолжим переговоры, которые дадут возможность подписать Соглашение о европейской интеграции на выгодных для Украины условиях. Об этом договорился Президент, и сейчас эта делегация формируется”, - отметил Азаров.

Ожидается, что делегацию возглавит вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Еще одна украинская делегация 4 декабря отбудет в Москву для проведения переговоров с целью нормализации торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, говорится в заявлении Азарова.

“Завтра же в Москву отправится другая делегация, поскольку мы стремимся укрепить наше стратегическое партнерство, хотим возобновить торгово-экономические связи с Российской Федерацией”, - отметил премьер.

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