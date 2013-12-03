Азаров поблагодарил депутатов за поддержку правительства

Премьер-министр Украины Николай Азаров поблагодарил народных депутатов за поддержку правительства во время сегодняшнего голосования по отставке Кабинета министров и пообещал не допустить катастрофы в стране.

Об этом говорится в заявлении Азарова, размещенном на сайте правительства.

«Сегодня Верховная Рада Украины большинством голосов поддержала действия правительства и отклонила проект резолюции о его отставке. Мы благодарим народных депутатов за поддержку правительства, оказанную в этот тяжелый момент. Знаем, что в работе правительства есть недостатки и ошибки – мы их видим. Мы открыты для критики и готовы к диалогу с представителями и протестующих, и оппозиционных партий. Сегодня в своем выступлении в Верховной Раде я предложил начать такой диалог, но у нас есть одно очень важное условие: все действия должны происходить в конституционном, правовом поле”, - говорится в заявлении.

Для диалога, отметил Азаров, протестующие должны прекратить занимать правительственные здания, мешать работе государственных администраций.

«Как вы думаете: разве можно зимой, в сложной экономической ситуации совершать действия, которые могут привести к остановке транспорта, работы больниц и жилищно-коммунальных служб? Это абсолютная безответственность», - подчеркнул премьер.

Он отметил, что сейчас правительство прилагает все усилия, чтобы сохранить спокойную, нормальную обстановку в стране.

Действия правительства, отметил Азаров, будут направлены на переговоры с торговыми партнерами Евросоюза и России с целью обеспечить работу украинскому машиностроительному комплексу, космической отрасли, авиастроению, трубной промышленности, другим предприятиям, которые в последнее время потеряли заказы, сократили объемы производства, ведь это приводит к осложнению жизни в стране.

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«Я могу сказать нашим людям честно и откровенно: несмотря на трудности, правительство удержит ситуацию под контролем, мы не допустим ухудшения жизни наших людей – это однозначно. Не верьте провокаторам, не верьте паникерам, что якобы в экономике страны происходят катастрофические последствия. Да, нам трудно, но катастрофы наши оппоненты не дождутся. Украина обязательно будет развиваться – в этом я глубоко убежден. И спасибо Вам, уважаемые соотечественники за спокойствие и мужество, с которыми вы воспринимаете небывалую агрессивную пропаганду и сохраняете в этой ситуации выдержку. Мы с Вами, и мы выдержим это испытание!”, - подчеркнул Азаров.