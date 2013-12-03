ТОП-10 (3 декабря)

Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены - Янукович

Ставицкий: Меркель готова быть посредником в переговорах о газовом трехстороннем консорциуме

Европарламент на будущей неделе может рассмотреть резолюцию по ситуации в Украине

Рада не приняла постановление о недоверии Кабмину

ЕС согласен рассмотреть вопрос о компенсации Украине потерь от ассоциации - премьер

Президент Украины прибыл в Китай

Завтра одна украинская делегация отправится в Брюссель, другая - в Москву

Украина и Китай утвердят программу стратегического партнерства до 2017 года

Доходы бюджета Украины за 11 месяцев выросли до 308,7 млрд грн

«Нафтогаз» и «Газпром» договорились о переносе платежей за газ на весну

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Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены - Янукович

Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов.

«Сегодня, когда мы ведем с ними (РФ - УНИАН) переговоры, они нас спрашивают: «Вы готовы восстановить украинский потребительский рынок для России?». Мы говорим, что готовы при единственном условии, что вы нам уменьшите цену на газ», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что целью политики Украины в этом вопросе является избавление от «крайне невыгодной цены».

По словам Януковича, «это и привело к сокращению объемов потребления российского газа».

Президент подчеркнул, что Россия также несет потери от этого. «Они начали терять рынок Украины, и им не выгодно его терять», - акцентировал Янукович.

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Ставицкий: Меркель готова быть посредником в переговорах о газовом трехстороннем консорциуме

Глава правительства Германии Ангела Меркель готова быть посредником в переговорах относительно создания трехстороннего консорциума между Украиной, Европейским Союзом и Россией по управлению украинской газотранспортной системой.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Госпожа Меркель заявила, что готова быть посредником в этих переговорах. Германия, кстати, очень серьезно подходит к этим вопросам, потому что Германия также зависит от поставок российского газа. Кстати, Германия как раз и поддерживает наше государство в этих вещах... У нас полный консенсус», - сказал министр.

Также Ставицкий отметил, что создание трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС является «природным», так как есть страны - потребители природного газа в лице европейского рынка, есть страна транзитер - это Украина, и есть страна, которая добывает данный вид энергоносителя, - это Россия.

«Этот треугольник должен работать, как бы кто не отворачивался от этого», - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина более 5-ти лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух - (Украина-РФ) и трехстороннем (Украина-РФ-ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Европарламент на будущей неделе может рассмотреть резолюцию по ситуации в Украине

Варшава. Европейский парламент на будущей неделе может рассмотреть резолюцию по ситуации в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила Иоанна Беккер - советник депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, который инициировал дискуссию в ЕП на тему ситуации в Украине.

По словам Беккер, Сариуш-Вольский, который является заместителем председателя крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП), подготовил проект резолюции по ситуации в Украине, который еще будет обсуждаться с коллегами и представителями других политических сил.

Сариуш-Вольский предлагает ЕП выразить "возмущение" в связи с неподписанием Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе и заявить о поддержке европейских устремлений украинцев.

Кроме этого, он призывает Европарламент организовать специальную миссию типа действовавшей в Украине в 2004 году во время Помаранчевой революции. Ее задачей должно стать проведение переговоров относительно "мирного ответа на требования украинского общества и гарантирования честных и справедливых парламентарных и президентских выборов".

Беккер отметила, что дискуссия состоится, если заявку депутата поддержат лидеры главных политических сил и глава Европарламента на заседании в четверг, 5 декабря.

"Пока не известно, будет ли она, но, скорее всего, будет", - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что дискуссия на тему Украины может состояться в следующую среду или в четверг, 11 или 12 декабря.

"Такие дискуссии на тему иностранных дел проходят в среду, а голосование - в четверг. Хотя, возможно, что дискуссия состоится в четверг", - сказала Беккер.

"Решение должна принять конференция лидеров политических сил Европарламента и глава ЕС на встрече в четверг утром", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, массовые акции сторонников евроинтеграции в Киеве и других регионах Украины начались 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС, которую планировалось оформить на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве акции протеста по всей стране усилились.

1 декабря в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона людей. Акции протеста продолжаются.

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Рада не приняла постановление о недоверии Кабмину

Верховная Рада не поддержала проект постановления об ответственности Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 186 народных депутатов из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов “за” отставку правительства проголосовал один депутат, от “Батькивщины” - 90, “УДАРа” - 42, “Свободы” – 36 и 17 внефракционных. От КПУ проект постановления не поддержал ни один депутат.

В то же время перед этим лидер КПУ Петр Симоненко, выступая с трибуны парламента, отметил, что правительство заслуживает отставки.

Он отметил, что фракция КПУ предлагала парламенту свое решение об отставке правительства. Симоненко призвал оппозицию поддержать предложение КПУ.

В ответ лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция готова отозвать свое постановление и проголосовать за постановление КПУ.

Но в это время председатель Верховной Рады Владимир Рыбак уже поставил на голосование проект постановления, внесенный оппозицией, об ответственности правительства, за который проголосовали лишь 186 народных депутатов. (Для принятия положительного решения необходимо 226 голосов - УНИАН).

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ЕС согласен рассмотреть вопрос о компенсации Украине потерь от ассоциации - премьер

Европейский Союз согласен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине компенсации потерь, которые могут возникнуть в торговле, в том числе с Россией, после подписания соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время выступления в Верховной Раде, которая рассматривала вопрос о недоверии правительству.

“Вчера в моем присутствии Президент Украины имел длительный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Баррозу. Мы договорились, что мы продолжим переговоры об условиях заключения соглашения о зоне свободной торговли. Поверьте, в этом судьба Украины и ее будущее. И Еврокомиссия, и Евросоюз в целом согласен рассмотреть вопрос о финансовых компенсациях Украине. Нам же надо выжить в этой сложнейшей борьбе”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Причиной приостановки переговорного процесса, по словам премьер-министра Азарова, стала неготовность украинской экономики к внедрению всех технических регламентов ЕС. По оценкам премьера, на модернизацию производства в течение 10 лет понадобится 150-165 миллиардов евро.

24 ноября в интервью российскому Первому телеканалу Азаров назвал компенсацию в размере 1 млрд евро, которую Европейский Союз пообещал Украине для проведения модернизации производства для работы в условиях зоны свободной торговли с ЕС, «помощью нищему на паперти».

В то же время, по мнению европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле, озвученная Азаровым сумма в 150-165 миллиардов евро является спекулятивной.

Сегодня, 3 декабря, в ходе своего выступления в Верховной Раде Азаров назвал мифической сумму компенсации «в десятки миллиардов», которую могла бы потребовать Украина от Европейского Союза в случае подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом он уточнил, что ранее озвученная сумма необходимых компенсаций в объеме 165 млрд евро – это цена модернизации Украины. «Это цена модернизации, которую мы надеемся осуществить за счет, прежде всего, инвестиций», - отметил глава правительства.

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Президент Украины прибыл в Китай

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Китайскую Народную Республику с государственным визитом, который начался в городе Сиань (провинция Шэньси).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главу Украинского государства встречали в аэропорту представители правительств КНР и Украины в 23:00 по местному времени.

На протяжении государственного визита, который запланирован на 3-6 декабря, Янукович посетит Сиань и Пекин, где примет участие в ряде встреч, а также в подписании двусторонних документов.

В частности, предусматриваются переговоры Президента Украины с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах, встречи с руководством правительства и парламента страны. Также планируется посещение главой Украинского государства провинции Шэньси и его выступление на бизнес-форуме при участии представителей деловых кругов Украины и Китая.

Как говорится в сообщении, первоочередное внимание в ходе переговоров на высшем уровне будет уделено вопросам практической реализации и перспектив развития украинско-китайского сотрудничества, в первую очередь, в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-кредитной, энергетической, аграрной и научно-технической сферах.

По результатам визита стороны намерены подписать около 20 документов, направленных на углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Китаем и расширение двустороннего взаимодействия, в частности, в политической, энергетической, авиастроительной, аграрной, гуманитарной и других сферах, проинформировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции призвали Президента Януковича отменить свой визит в Китай в связи с политическим и экономическим кризисом в Украине.

“Мы призываем его немедленно отменить визит в Китай. Сейчас не в Китае решается судьба Украины. Президент обязан остаться в Украине”, - заявил, в частности, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что оппозиция призывает Януковича немедленно подписать указ об отставке правительства и начать уголовное производство в отношении министра внутренних дел Виталия Захарченко и других лиц, “задействованных в силовом сценарии”.

Напомним, после того, как правительство 21 ноября отказалось от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в Украине начались и продолжаются масштабные акции протеста граждан.

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Завтра одна украинская делегация отправится в Брюссель, другая - в Москву

Украинская делегация завтра, 4 декабря, намерена отбыть в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Николая Азарова, которое размещено на сайте правительства.

“Завтра наша делегация поедет в Брюссель, и мы продолжим переговоры, которые дадут возможность подписать Соглашение о европейской интеграции на выгодных для Украины условиях. Об этом договорился Президент, и сейчас эта делегация формируется”, - отметил Азаров.

Ожидается, что делегацию возглавит вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Еще одна украинская делегация 4 декабря отбудет в Москву для проведения переговоров с целью нормализации торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, говорится в заявлении Азарова.

“Завтра же в Москву отправится другая делегация, поскольку мы стремимся укрепить наше стратегическое партнерство, хотим возобновить торгово-экономические связи с Российской Федерацией”, - отметил премьер.

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Украина и Китай утвердят программу стратегического партнерства до 2017 года

Украина и Китай утвердят программу стратегического партнерства до 2017 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил посол Украины в КНР Олег Демин.

По словам посла, в рамках государственного визита Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику планируется подписать ряд важных документов.

"Мы должны подписать очень серьезные документы - Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и КНР. Это впервые подписывается такой документ. Кроме того, будет подписана декларация об углублении стратегического партнерства - настоящий документ утвердит реальную программу углубления этого стратегического партнерства", - сказал Демин.

По его словам, программа предусматривает много направлений сотрудничества в разных сферах, в частности, в сфере высоких технологий, космоса, авиации, судостроении. Программа предусматривает возможность создания совместных предприятий, как в Украине, так и в Китае. Будут затронуты программа и вопросы развития инфраструктуры.

"Программа согласована, отработана и будет очень емкой", - добавил посол.

Демин также сообщил, что к подписанию готовится ряд документов о сотрудничестве в сельскохозяйственной отрасли. При этом он отверг опасения, что договоренности в сфере АПК приведут к массовому приезду на работу в Украину граждан КНР. Посол утверждает, что гражданам Китая сегодня не выгодно ехать в Украину на работу, поскольку зарплаты в Китае не ниже, чем в Украине.

Также планируются к подписанию документы в сфере энергетики. Демин рассказал о договоренности относительно проектов по созданию угольного топлива, по газификации угля с помощью современных технологий.

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Доходы бюджета Украины за 11 месяцев выросли до 308,7 млрд грн

За январь-ноябрь 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 308,7 млрд грн, что на 1,05%, или 3,2 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По оперативным данным Госказначейства, за этот период в общий фонд госбюджета поступило 266,4 млрд грн, что на 7,2 млрд грн или на 2,78% больше соответствующего показателя 2012 года. В то же время, в специальный фонд госбюджета за январь - ноябрь 2013 поступило 42,3 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 4 млрд грн или на 8,64% меньше прошлогоднего показателя.

Также сообщается, что в январе - ноябре 2013 возмещено налога на добавленную стоимость на сумму 51,3 млрд грн, что на 7,4 млрд грн или на 16,9% больше соответствующего показателя 2012 года. В том числе, осуществлено автоматическое возмещение НДС на сумму 21,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

За десять месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 278,678 млрд грн, кассовые расходы - 318,303 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

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«Нафтогаз» и «Газпром» договорились о переносе платежей за газ на весну

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и российский газовый монополист компания "Газпром" договорились о переносе платежей за потребленный НАКом в октябре-ноябре 2013 года природный газ, а также расчеты за будущие закупки в декабре, на весну следующего года.

"То, что касается оплаты, мы договорились сместить платежи с октября, ноября и декабря на весну для того, чтобы решить все проблемы и вопросы, которые есть сегодня в регионах", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Евгений Бакулин журналистам во вторник в Киеве.

Также он сообщил, что на сегодняшний день долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за потребленный в августе газ составляет порядка 765 млн долл. и «будет погашен в ближайшее время».

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину.

«Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

УНИАН