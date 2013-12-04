ЕС не будет начинать новые переговоры по тексту Соглашения с Украиной

Евросоюз не будет начинать новые переговоры по тексту уже парафированного Соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

Она отметила, что «нет никакой дискуссии по компенсации потерь Украины» после ассоциации с ЕС, о чем сегодня заявил премьер - министр Николай Азаров во время заседания Совета.

«Мы готовы обсуждать различные аспекты имплементации Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной и объяснить в деталях совершенно конкретные выгоды, которые соглашение принесет Украине. Мы, тем не менее, не готовы открыть новые переговоры относительно текста соглашения», - отметила Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС опровергли слова Азарова о завтрашней поездке украинской делегации в Брюссель.