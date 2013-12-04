Арбузов и Томбинский обсудили график реализации Соглашения об ассоциации с ЕС

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов провел встречу с Представителем ЕС в Украине Яном Томбинским.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Было обсуждено продолжение подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Украинская сторона заявила о неизменности курса страны на евроинтеграцию в целом и на ассоциацию с Европейским Союзом в частности.

Была достигнута договоренность о последовательности переговорного процесса, направленного на скорейшее формирование графика реализации парафированного Соглашения об ассоциации, а также согласовании ряда аспектов его имплементации – так называемой Дорожной карты.

Была выражена обоюдная надежда на восстановление доверия через политику конкретных шагов, направленных на достижение общей цели – строительство демократической, стабильной европейской Украины.

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