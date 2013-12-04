Арбузов и Томбинский обсудили график реализации Соглашения об ассоциации с ЕС
Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов провел встречу с Представителем ЕС в Украине Яном Томбинским.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Было обсуждено продолжение подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Украинская сторона заявила о неизменности курса страны на евроинтеграцию в целом и на ассоциацию с Европейским Союзом в частности.
Была достигнута договоренность о последовательности переговорного процесса, направленного на скорейшее формирование графика реализации парафированного Соглашения об ассоциации, а также согласовании ряда аспектов его имплементации – так называемой Дорожной карты.
Была выражена обоюдная надежда на восстановление доверия через политику конкретных шагов, направленных на достижение общей цели – строительство демократической, стабильной европейской Украины.
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