Рыбак открыл и сразу закрыл утреннее заседание парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил, что следующее заседание парламента состоится завтра в 10 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак с опозданием открыл утреннее заседание парламента, но сразу его закрыл. Открывая заседание, он отметил, что предлагает объявить перерыв, а лидерам фракций - собраться в кабинете председателя парламента. Когда он об этом говорил, оппозиция начала кричать, чтобы он закрывал заседание.

В ответ Рыбак отметил: “В связи с ситуацией, с невозможностью провести сессию ВР (речь идет о заседании ВР - УНИАН), я утреннее заседание объявляю закрытым. Завтра в 10 часов мы продолжим работу”.

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Оппозиция блокирует парламент с требованием отставки правительства и освобождения 9 осужденных вчера активистов - Яценюк

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что ключевыми требованиями оппозиции остаются отставка правительства, прекращение политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и 9 осужденных вчера активистов, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал сегодня на брифинге в парламенте.

Он также отметил, что Шевченковский райсуд Киева принял в отношении 9 активистов “решение под копирку”.

“Именно поэтому заблокирован парламент”, - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря суд на два месяца арестовал 9 человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента 1 декабря.

Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Ранее милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы.

В рамках расследований этих производств задержаны 9 человек.

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