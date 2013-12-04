Премьер-министр Украина Николай Азаров заявляет, что готов лично принять участие в переговорах с протестующими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Все острые проблемы мы разрешим, все недоразумения решим, решим справедливо. Я обещаю. Все, кто виновен в противоправных действиях, будут отвечать перед законом… Правительство готово к диалогу, я лично готов принять в нем участие», - сказал премьер.

По его словам, власть «продемонстрировала выдержку, максимальную терпимость и готовность к диалогу».

«Такой цивилизованный подход должен быть у тех, кто протестует. Но что мы видим? Что отдельные политические силы не имеют конструктивного плана и направляют людей на административные здания, мешают работе административных зданий. Кто возьмет на себя ответственность за преступления? Я требую, чтобы лидеры протестов не прятались за спинами людей, а заявили, кто персонально за это отвечает», - сказал он.

Азаров обратился к протестующим: «Ваши лидеры толкают вас на преступления. Они будут пытаться спрятаться за депутатской неприкосновенностью. А вам прятаться нет за кого… Поэтому остановитесь».

По его словам, правительство готово обеспечить мирные и законные формы протестов.

«Мирные пикеты мы будем охранять и защищать права граждан», - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что законы и Конституцию никому нельзя нарушать.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

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