Украине не следует ожидать от ЕС "скорых миллиардов евро" - Сикорский

Варшава. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украине не следует ожидать от Европейского Союза оперативного предоставления "миллиардов евро" помощи для стабилизации экономической ситуации в стране, которая, по его оценке, находится на грани банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Сикорский заявил сегодня в программе "Сигналы дня" на Польском радио.

Сикорский сказал, что видит четыре сценария развития событий в Украине, два из которых назвал мало реальными, а два - правдоподобными.

"ЕС надавит своим бойкотом или каким-то очень твердым политическим натиском на Россию, чтобы она сняла свой торговый бойкот с Украины, что дало бы ей возможность передохнуть. Очередной мало реалистичный сценарий, это если Евросоюз, невзирая на то, что Украина не реформирует свою экономику, вытащит откуда-то миллиарды евро, чтобы быстро ей помочь", - сказал он.

Глава польского МИД назвал оптимальным вариант, когда Украина подписывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и начинает реформировать свою экономику, что, по его словам, разблокирует зарезервированную для украинцев "многомиллиардную помощь" от Международного валютного фонда.

Еще одним правдоподобным вариантом Сикорский считает присоединение Украины к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном в обмен на удешевление газа, продление действующих и получение новых кредитов.

"Создается впечатление, что еще месяц назад украинская власть реализовывала европейский сценарий, а теперь, по-видимому, идет по сценарию Таможенного союза", - заметил он.

Сикорский не исключил, что украинская власть планирует "перехитрить" российскую власть, а именно получить от нее помощь для спасения экономики, а позже все равно интегрироваться с Евросоюзом.

Глава МИД Польши также сказал, что лучше всего в рамках оптимального варианта с подписанием Соглашения об ассоциации для Украины было бы достижение согласия власти и оппозиции о реализации национального плана спасения экономики.

"Президент Янукович боится, что если внедрит реформы, которые от него требуются, - среди которых повышение цен на газ и девальвация гривни - то оппозиция ответит ему так, как оппозиция всегда отвечает, в том числе у нас - популистским нападением и игрой на эмоциях", - сказал Сикорский.

"Если бы вместо этого был заключен пакт ради реформ о том, что это - общенациональное дело, должно быть сначала больно, чтобы была ассоциация с ЕС, то, может, это удалось бы", - сказал Сикорский, заметив, что такое решение требует мужества и понимания между властью и оппозицией.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС опровергли слова Азарова о завтрашней поездке украинской делегации в Брюссель.

3 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время выступления в Верховной Раде, Европейский Союз согласен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине компенсации потерь, которые могут возникнуть в торговле, в том числе с Россией, после подписания соглашения об ассоциации.

Также премьер сообщил, что Украина намерена совместно с ЕС дополнительно проанализировать текст Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли и не исключил, что после анализа документа текст соглашения может быть изменен.

Однако позже представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз не будет начинать новые переговоры по тексту уже парафированного Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, а также отметила, что нет никакой дискуссии по компенсации потерь Украины» после ассоциации с ЕС.

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