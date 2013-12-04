Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что повод для уличных протестов исчерпан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«То, что стало поводом для уличных протестов, на сегодня исчерпано», - сказал Азаров.

Он добавил, что «остается необходимая для европейского государства работа по обеспечению стабильного экономического развития».

«Исполнительная власть работает бесперебойно и контролирует ситуацию в стране. Никаких сбоев, к счастью, не случилось, невзирая на блокирование работы органов власти», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гражданские протесты в Украине. Хроника событий