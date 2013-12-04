ЕС отменит визы для украинцев после выполнения технических условий - МИД Польши

Варшава. Европейский Союз готов отменить визы для граждан Украины после того, как украинская власть выполнит выдвинутые для этого "технические условия".

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в программе "Сигналы дня" на Польском радио.

Он напомнил, что польская власть, как и ранее, поддерживает введение безвизового режима для украинцев

"Но это тоже требует реформаторских действий украинского правительства, потому что министры внутренних дел государств ЕС не откажутся от технических требований. Должны быть договоры о реадмиссии, должен быть эффективный контроль границ, биометрические паспорта и база выданных паспортов", - описал он вопросы, которые еще необходимо решить.

"Заверяю вас, как только Украина выполнит эти технические условия, то есть воля, чтобы ввести безвизовое движение", - сказал министр.

Сикорский добавил, уже сейчас "миллионы украинцев" могут ездить в Польшу, которая входит в Евросоюз, без виз благодаря введенному в 2009 году малому приграничному движению (до 30 километров вглубь Польши - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Украина согласовала с Евросоюзом план введения безвизового режима осенью 2010 года, но, по последним данным, пока не выполнила даже первую его часть, которая предусматривает подготовку соответствующего законодательства.

В ноябре 2013 года Еврокомиссия официально рекомендовала Совету Евросоюза отменить визы для граждан Молдавии, которая уже выполнила согласованный аналогичный план, и граждане которой смогут без виз ездить в Евросоюз ориентировочно где-то через год.

Справка УНИАН. Согласованный с Евросоюзом план введения безвизового режима для Украины состоит из двух этапов, первый из которых предусматривает создание правовой базы для введения безвизового режима, а второй – воплощение в жизнь принятого законодательства.

В отличие от традиционных „дорожных карт” безвизового режима, подписания которого добивалась сначала украинская власть, план действий не будет предусматривать автоматической отмены виз в случае его выполнения.

Украина начала переговоры о введении безвизового режима для своих граждан в 2008 году.

Эксперты называли возможным выполнение согласованного плана через 2-5 лет.

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