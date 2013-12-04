Кабмин сегодня не рассматривал вопрос об увольнении министров - Кожара

Кабинет министров на сегодняшнем заседании не рассматривал вопрос об увольнении министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Леонид Кожара сообщил сегодня на брифинге.

«Правительство сегодня не рассматривало вопрос об изменениях в составе правительства», - сказал он.

Вместе с тем Кожара отметил, что не намерен подавать в отставку.

«Я буду работать до последнего», - сказал министр.

По его мнению, правительство должно продолжать работать.

«Вчера Верховная Рада фактически высказала вотум доверия (правительству — УНИАН). Я, как министр иностранных дел, если будет решение о моем увольнении — выполню это решение. Но на сегодняшний день, я считаю, что правительство должно работать, выполнять свои задания, прежде всего конституционные», - сказал Кожара. (ВР 3 декабря не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления об ответственности правительства, внесенный оппозицией, проголосовали лишь 186 народных депутатов – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в составе Кабинета министров готовятся кадровые изменения для представления Президенту Украины.