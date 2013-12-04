Кожара опроверг слова Азарова о дате визита украинской делегации в Брюссель

Дата поездки украинской делегации в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС еще не определена.

Об этом министр иностранных дел Леонид Кожара сообщил сегодня на брифинге после заседания Кабмина, отвечая на вопрос УНИАН.

Он отметил, что визит украинской делегации в Брюссель может состояться как на текущей, так и наследующей неделе.

«Мы сейчас отрабатываем дату такого визита», - сказал Кожара.

Он отметил, что принципиальная договоренность о поездке украинской делегации в Брюссель для проведения переговоров была достигнута между Президентом Украины Виктором Януковичем и Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

«Главные вопросы, которые Украина ставит на сегодняшний день для себя: во-первых, продолжение деятельности госорганов в отношении евроинтеграции. Второй важный вопрос — понять весь спектр вопросов по имплементации Соглашения об ассоциации. И это, собственно, на сегодняшний день согласовано с Еврокомиссией. И мы, и они соглашаются, что мы готовы рассматривать вопросы имплементации», - сказал Кожара.

По словам министра, Янукович определил, что делегацию на переговорах в Брюсселе возглавит первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

Как сообщал УНИАН, вечером во вторник, 3 декабря, представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич сообщила, что в ЕС пока не подтверждают визита украинской делегации. «Мы не можем подтвердить визит украинской делегации в Брюссель завтра. Дата и место еще должны быть согласованы по дипломатическим каналам, и когда такая договоренность будет достигнута, об этом будет объявлено», - сказала Косьянчич.

Позже 3 декабря дипломатический источник в украинской миссии при ЕС сообщил УНИАН, что украинская делегация во главе первым вице-премьером Сергеем Арбузовым приедет в Брюссель на переговоры, скорее всего, 16-20 декабря.

Сегодня, 4 декабря, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабмина заявил, что украинская делегация сегодня выедет в Брюссель для проведения переговоров по продолжению подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.