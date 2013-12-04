Украине не стоит ожидать «подарков» от России за отказ от ассоциации – российский эксперт

Москва . Украине не стоит ожидать «подарков» от России за отказ подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в ходе «круглого стола» в Москве.

«Мне кажется, позиция России выработалась. Я думаю, что бесплатных подарков не будет. Будет поддержка с помощью займов. Но создания ситуации, когда Украина не вступает в Таможенный союз и получает преференции как члены этой организации, не будет», - сказал Жарихин.

По его словам, это так же неправильно, как и ситуация, когда Европа предлагала Украине взять на себя все обязанности члена, но лишив всех прав.

При этом он подчеркнул, что Россия активно действовала, чтобы не допустить подписания Соглашения об ассоциации с Европой.

«Если бы активно не воздействовали, то мы бы с вами обсуждали последствия подписания в Вильнюсе ассоциации с Евросоюзом», - сказал он.

По его мнению, степень воздействия разных участников этого процесса по эффективности было различной.

«Безусловно, очень сильное воздействие оказывали те беседы, которые проводились между Путиным и Януковичем. Безусловно, они говорили многие часы не об охоте и не о погоде», - сказал Жарихин и добавил, что нельзя говорить о том, что Россия ничего не может.

«Кое-что можем», - подчеркнул он. По его мнению, «похищение Украины не удалось».

При этом эксперт считает, что отказ от соглашения с ЕС может в ближайшее время поднять рейтинг Янукович, «так как он совершил политический поступок» и «выдернул Украину из положения, когда недавно обрядившиеся в дорогие костюмы поляки навязывали унизительные предложения».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Власть Украины мотивировала отказ от подписания большими экономическими потерями, которые якобы понесет Украина после внедрения зоны свободной торговли с Евросоюзом и в связи с внедрением Россией защитных мероприятий.

Напомним, после отказа правительства Азарова от евроассоциации 21 ноября по всей Украине начались массовые акции протеста граждан. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Акции протеста продолжаются.

2 декабря Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу согласился принять "на должном уровне" специальную делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, сообщает Европейская комиссия. Однако, Баррозу отверг возможность новых переговоров относительно текста Соглашения, которое уже парафировано.