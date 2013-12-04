Американская торговая палата в Украине избрала новый состав Совета директоров

Американская торговая палата в Украине - одна из крупнейших неприбыльных организаций, представляющая интересы более 600 компаний из 50 стран мира, избрала новый состав Совета директоров и утвердила состав Исполнительного комитета, который, как ожидается, будет управлять деятельностью Совета директоров.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью АТП, обратив внимание, что Совет директоров избран сроком на 2014 год.

Как отмечается, в состав Совета директоров вошли управляющий партнер консалтинговой компании PriceWaterhouseCooper’s Брайан Дишер, директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, вице-президент компании Shell Грехем Тайли, генеральный директор фармацевтической компании Sanofi-Aventis по региону Украины и Беларуси Жан-Поль Шоер, а также генеральный менеджер компании Procter & Gamble Антуан Брюн.

Также в состав Совета вошли представители таких компаний IBM, Tetra Pak, Oracle, McDonalds, Carlsberg Group и «Carlsberg Украина», Baker & McKenzie CIS, Citibank, Cargill, Coca-Cola, KPMG и Microsoft.

«Совет директоров будет и далее осуществлять значительный вклад в успешную деятельность Палаты в части улучшения бизнес-среды, определяя приоритеты развития и руководствуясь интересами бизнес-сообщества», - говорится в заявлении АТП.

Как сообщал УНИАН, в сентябре действующий президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски заявил о намерении уйти в отставку после 15-летнего успешного руководства организацией. Он объяснил свое решение причинами личного характера.

Справка УНИАН. Американская торговая палата в Украине объединяет компании, большинство из которых являются крупными стратегическими инвесторами. Палата активно сотрудничает с органами власти в Украине, принимает участие в разработке экономической политики государства в целом и отдельных тематических законопроектов в частности.

Особое внимание АТП уделяет развитию аграрного рынка, энергетической отрасли, сфере повышения конкурентоспособности Украины. АТП была и остается в числе организаций, искренне приветствующих евроинтеграционный выбор Украины.