Квасневский прогнозирует разрешение ситуации в Украине в ближайшие 48 часов

Варшава . Участник специальной мониторинговой миссии и бывший президент Польши Александр Квасневский прогнозирует разрешение нынешней кризисной ситуации в Украине в ближайшие двое суток.

Об этом он сказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Все решится в ближайшие 48 часов. Если сторонники европейской интеграции продемонстрируют свою преданность, смогут удержать динамику протестов, тогда Янукович начнет идти на уступки, согласится на отставку того или другого министра, а, может, даже главы правительства", - сказал он.

"Если манифестации начнут ослабевать, он реализует силовой сценарий, чтобы упорядочить ситуацию", - сказал он.

Квасневский выразил мнение, что Янукович не имеет четкого предварительно согласованного плана действий, а планирует реагировать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Он отметил, что Президент Украины считает самой главной для себя задачей выиграть повторные выборы в 2015 году.

Экс-президент Польши положительно оценил сотрудничество представителей нынешней украинской оппозиции, выразив надежду, что она в дальнейшем удержится на таком хорошем уровне.

"Нужно извлечь урок с "оранжевой революции". Нельзя простить потерю такого шанса во второй раз", - сказал он.

Квасневский предостерег, что очень трудно удержать нынешнюю ситуацию в Украине под контролем, заметив, что может дойти до "пролива крови и материальных уничтожений".

Он отметил, что украинская власть сейчас сильнее, чем была во время "оранжевой революции", но в то же время сказал, что выход ряда депутатов из Партии регионов свидетельствует об ослаблении монолитности власти.

В то же время, по его мнению, нынешняя ситуация вряд ли приведет к отставке Януковича.

"Конечно, Партия регионов может потерять большинство, а Янукович, возможно, будет вынужден создать правительство национального единства, но это не значит, что он уйдет в отставку", - сказал Квасневский.