Эштон не поедет в Киев на заседание ОБСЕ

Брюссель. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон не поедет в Киев на встречу министров иностранных дел ОБСЕ, однако будет представлена своей заместительницей, которая проведет переговоры с представителями украинской власти и оппозиции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Майя Косьянчич, представитель Кэтрин Эштон, на брифинге для журналистов в помещении Еврокомиссии.

"Она не отменила свой визит. Баронесса Эштон будет продолжать переговоры с Сербией и Косово завтра. Вот почему она должна быть в Брюсселе, и это было в ее календаре уже определенное время. В Киеве на министерской встрече ОБСЕ ее будет представлять госпожа (Хельга) Шмид, политический директор", сказала Косьянчич и добавила: "Она будет говорить с украинской властью, и она также будет говорить с оппозицией".

Украина завершает годичное председательство в ОБСЕ в конце декабря этого года. В Киеве 5-6 декабря должна состояться встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ.