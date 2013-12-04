Анонс на 5 декабря

* Состоится V Международная конференция «Ведение агробизнеса в Украине: перспективы 2014». Докладчики: профессор сельскохозяйственной и прикладной экономики университета Миссури Уильям Майерс (США), советник правления «Креди Агриколь Банк» Жан-Жак Эрве, консультант Программы развития государственно -частного партнерства USAID Эдвард П. Уайт, председатель Правления ПАО КБ «ПриватБанк» Александр Дубилет, директор бизнеса в Украине, России, Белоруссии компании «Монсанто» Микель де Йонг, управляющий партнер проекта «Торговый Советник» Борис Приходько, управляющий партнер брокерской компании Vega Futures Вал Сигаева, менеджер по развитию бизнеса компании «Сингента» Роман Хрипко, операционный директор Harveast Holding Дмитрий Скорняков.

* Пресс-конференция: «План выхода из политического и социально-экономического кризиса». Участники: экс-заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Эксперты обсудят современное состояние политического и социально-экономического кризиса, а также представят свое видение преодоления проблем, каким путем должна двигаться страна в условиях Евромайдана.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги деятельности банковской сферы за 10 месяцев. Влияние нынешней политической ситуации на финансово-банковский сектор". Участники: Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации; Степан Кубив, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности.

* Круглый стол на тему: "Макроэкономические последствия Вильнюса". Тенденции развития экономики не менее важны, чем происходящие на улицах Киева события. О том, что означает европауза для украинской экономики, о финансовом рынке, об изменении уровня занятости и других экономических вопросах будут говорить эксперты: экономисты, аналитики, ученые, банкиры.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция членов партии «Братство», возглавляемого Дмитрием Корчинским, относительно событий 1 декабря 2013 на ул. Банковой возле Администрации Президента. Будет сделано официальное заявление для СМИ (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол, организованный НCЖУ и Киевским пресс-клубом на тему: «Кто победит? Версии развития событий в Украине от известных политологов, социологов и политтехнологов». Вопросы: Как будут действовать основные фигуранты? На кого ставит Янукович? Есть ли реальный план действий в оппозиции и в чем он заключается? Чего ждать от Путина, Брюссель и Обамы? Настроения людей, и что влияет на них, что и как может изменить. Участники: политологи Алексей Гарань, Кость Бондаренко, координатор движения «Мы - европейцы» Дмитрий Крикун и др.

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