Гражданские протесты в Украине. Хроника событий. 4 декабря

В центре Киева «Беркут» жестко разогнал Евромайдан. 30 ноября

Суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле АП

Суд на два месяца арестовал девять человек, задержанных на Банковой во время беспорядков возле Администрации Президента.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре Киева.

Решение вынесено по ст. 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Ранее УНИАН сообщал о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении шестерых задержанных во время беспорядков возле АП.

Напомним, милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств о событиях, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы.

В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.

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На Майдане Незалежности продолжают митинговать уже несколько тысяч протестующих

Утром на Майдане Незалежности в Киеве уже собрались несколько тысяч протестующих, сейчас к ним активно подтягиваются молодежь и студенчество.

Как передает корреспондент УНИАН, утро началось с общей молитвы, которую со сцены провели несколько представителей разных церквей.

Группы митингующих также следуют в сторону Кабинета министров, где на 10 часов назначено заседание правительства. Здание правительства находится в плотном окружении как сотрудников милиции, так и митингующих.

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В Житомире общественность и студенты проводят митинг в знак солидарности со столичным Евромайданом

В Житомире на площади Королева возле здания Житомирской облгосадминистрации проходит митинг в знак солидарности со столичным Евромайданом.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге принимают несколько сотен человек - студентов, представителей общественности Житомира. Участники акции скандируют «Позор власти!», «Вместе - и до конца!» и другие лозунги.

Как и вчера, митингующие требуют от местной власти, депутатов городского и областного советов осудить действия государственной власти и спецподразделений милиции во время разгона «Беркутом» мирной акции на Майдане Незалежности в Киеве.

Участники акции в выступлениях заявляют о солидарности с участниками Евромайдана столицы и требуют от местной власти дать оценку общественно-политической ситуации, которая сложилась в регионе и стране в целом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета, этот вопрос завтра рассмотрит на своем внеочередном заседании сессия облсовета.

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Табачник заявляет, что во время штурма Евромайдана ни один киевский студент не пострадал

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник утверждает, что во время разгона Евромайдана 30 ноября ни один студент киевского высшего учебного заведения не пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Те призывы, которыми все время возмущают и обманывают людей представители и руководители оппозиции о киевских студентах, не отвечают действительности. Это сплошная ложь. С пятницы на субботу ни один студент киевского высшего учебного заведения на Майдане Незалежности не пострадал», - заявил Табачник.

По его словам, «это сверено по данным и высших учебных заведений, по информации деканатов, органов студенческого самоуправления и проверено в медицинских учреждениях столицы Украины».

«Поэтому хотел бы еще раз призвать к спокойствию, к мирным действиям, к тому, что нельзя нарушать законодательство, превращать столицу Украины в какую-то область хаоса и беспорядка», - заявил Табачник.

Министр также обвинил представителей оппозиции в том, что они «наполняют информационное пространство наглыми, циничными и просто античеловеческими провокациями».

«Например, сегодня один бывший чиновник МОН распространил информацию о том, что якобы в Министерстве образования и науки готовят каких-то несуществующих молодых людей – 100 человек – чтобы смешать их со студентами, участвующими в акциях протеста. А у нас сегодня с 8.30 утра действительно было запланировано еще месяц тому назад совещание главных бухгалтеров и директоров профессионально-технических учебных заведений. И большинство из этих 100 человек годится, кто в отцы, матери, а кто и в бабушки и дедушки студентам. И эта ложь распространилась в информационном пространстве», - отметил Табачник.

Поэтому он призвал «каждого быть очень внимательным, чтобы провокация не заполняла информационное пространство и не становилась достоянием широких слоев населения».

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На Майдане Незалежности продолжают сходиться участники акции протеста в поддержку евроинтеграции

На Майдан Независимости в Киеве продолжают сходиться люди.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на центральной площади столицы присутствует свыше 5 тысяч человек, значительно увеличились количество палаток — около 20 появилось на проезжей части.

Со сцены периодически выступают общественные деятели, а на мониторе рядом с сценой транслируются основы рукопашного боя, в частности - приемы самообороны.

Также формируются небольшие колонны людей с флагами Украины, которые отправляются к Администрации Президента для пикета.

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Генпрокурор обещает на следующей неделе обнародовать первые результаты расследования столкновений на Банковой 1 декабря

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что первые результаты расследования столкновений, которые произошли на улице Банковой 1 декабря, будут обнародованы на следующей неделе, и обещает дать правовую оценку действий как правоохранителей, превысивших служебные полномочия, так и тех, кто провоцировал столкновения.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора, переданном УНИАН.

Как отмечает Пшонка, события, свидетелями которых мы стали, нанесли значительный вред имиджу нашей страны.

По словам генпрокурора, «Президент Украины неоднократно говорил о гарантировании конституционного права граждан на свободное волеизъявление при условии соблюдения норм Закона. Однако последние события свидетельствуют о том, что имели место многочисленные факты нарушения законодательства: я сейчас говорю о самовольном захвате здания Киевской городской государственной администрации, Дома профсоюзов, блокировании Дома правительства и публичных призывах к штурму Администрации Президента, а также о блокировании транспортных коммуникаций».

Генпрокурор отмечает, что «захват зданий и сооружений, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, блокирование движения на соответствующих дорогах – это уголовные преступления. И кто бы их ни совершил, будет отвечать согласно Закону».

Так же, добавляет Пшонка, «как будут отвечать и те провокаторы, которые с помощью экскаватора пытались атаковать шеренгу милиционеров возле Администрации Президента и бросали камнями в правоохранителей. Они пришли на митинг хорошо «подготовленными» - дубинки, металлические цепи, слезоточивый газ. И действовали эти лица по четким указаниям своих руководителей. Именно они провоцировали драки и подстрекали народ. Такие действия не имеют ничего общего с мирными акциями. Это - нарушение Закона и уголовная ответственность».

Пшонка призывает организаторов массовых акций: «не подстрекайте людей на противоправные действия! Хочу предостеречь “горячие головы” - здесь не может быть никаких компромиссов, никаких политически мотивированных решений! Мирные акции не могут проходить с проявлениями бандитизма и хулиганства».

Генпрокурор отмечает: «Митинги, которые проходят в Украине, называют Евромайданом, но европейские ценности далеки от вандализма и бандитских проявлений! Организаторов митингов и тех политиков, которые сегодня призывают к силовой смене власти, не очень интересуют события возле Администрации Президента, и вовсе не волнуют факты самовольного захвата государственных зданий. Единственный вопрос - это события в ночь с 29 на 30 ноября».

Пшонка по поводу этих событий вновь подчеркнул: «люди на Майдане находились законно. Это их конституционное право, и задание правоохранительных органов заключалось в том, чтобы обеспечить реализацию этого права. Однако произошли столкновения, есть пострадавшие - значит, был нарушен Закон».

Генеральная прокуратура проводит расследование этого инцидента и, в первую очередь, правомерности применения спецсредств сотрудниками правоохранительных органов, превышения ими служебных полномочий и провокационных действий отдельных групп людей, которые были за спинами мирных граждан. На сегодняшний день продолжаются допросы, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. В Министерстве внутренних дел завершаются служебные проверки. Их результаты также будут тщательно исследованы следователями прокуратуры.

Что касается событий 1 декабря на улице Банковой, то по фактам этих событий также начато уголовное производство. Проводятся все необходимые следственные действия. В то же время Пшонка отмечает: «для того, чтобы Генеральная прокуратура провела расследование в полном объеме, понадобится определенное время. А о первых результатах можно будет говорить уже, я думаю, в начале следующей недели».

По его словам, «в ходе расследования действиям всех участников будет дана правовая оценка. Фиксируется каждый факт нарушения Закона. Хочу подчеркнуть - это в одинаковой мере касается как правоохранителей, превысивших служебные полномочия, так и тех, кто провоцировал столкновение».

«Я еще раз обращаюсь ко всем участникам и организаторам массовых акций: не нарушайте Закон, освободите захваченные помещения, не провоцируйте столкновения. Отдельное требование к правоохранителям: мирные акции вашими усилиями не должны перерастать в противостояние. Я подчеркиваю: любые проявления пренебрежения Законом будут иметь соответствующую правовую оценку. И без разницы, кто их совершил, поскольку Закон один для всех», - говорится в заявлении генерального прокурора.

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Львовяне создали сайт для сбора средств в поддержку киевского Евромайдана

Львовяне создали сайт для сбора средств в поддержку киевского Евромайдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, для всех небезразличных людей, которые хотят поддержать Евромайдан, но не имеют возможности физически поехать в Киев, сегодня, 4 декабря, начинает работу сайт по сбору средств для Майдана по адресу http://www.helpmaidan.org.ua/.

Как отмечается в сообщении, сайт создан при поддержке айтишников Львова.

Все средства, собранные при помощи он-лайн сервера, пойдут на обеспечение нужд Евромайдана - перевозку желающих в Киев, поселение и организацию питания.

После завершения акции МОО «Студенческое братство Львовщины» обязуется представить детальный отчет об использовании всех средств, - отмечается в сообщении.

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Подступы к Кабинету министров перекрыты автобусами, в Мариинском парке – «титушки»

В Киеве транспортное и пешеходное движение по улицам Садовой, Шелковичной и Грушевского со стороны Верховной Рады перекрыты автобусами с надписями “милиция”.

Как передает корреспондент УНИАН, пешеходное движение по этим улицам к Кабинету министров или к ВР невозможно.

На этих улицах собралось несколько тысяч участников акции протеста в поддержку евроинтеграции Украины, которые скандируют “Ганьба!”.

Также рядом с ВР проходит митинг сторонников Партии регионов, который огражден забором и кордоном милиции. Со сцены выступают народные депутаты от ПР, которые заявляют, что этот митинг - бессрочная акция в поддержку Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова.

Также в Мариинском парке собралось около полтысячи молодых людей спортивного телосложения.

С улицы Грушевского сторонники оппозиции скандируют: “Банду геть!”, “Отставка!”.

Вход к Кабмину по улице Институтской также перекрыт автобусами.

Также на улице Садовой собралось более 300 участников акции протеста, впрочем посмотреть, что сейчас происходит на улице Садовой невозможно, поскольку митингующие не дают пройти мимо их кордона, даже когда им показывают журналистские удостоверения. Они аргументируют это тем, что утром уже были провокации, и потому они боятся кого-то пропускать. По словам участников пикета, за автобусами на улице Садовой находится большое количество правоохранителей.

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Оппозиция блокирует парламент с требованием отставки правительства и освобождения 9 осужденных вчера активистов - Яценюк

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что ключевыми требованиями оппозиции остаются отставка правительства, прекращение политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и 9 осужденных вчера активистов, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал сегодня на брифинге в парламенте.

Он также отметил, что Шевченковский райсуд Киева принял в отношении 9 активистов “решение под копирку”.

“Именно поэтому заблокирован парламент”, - сказал Яценюк.

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10:31. Несколько тысяч митингующих колонной отправились с Майдана Незалежности блокировать Администрацию Президента

Несколько тысяч митингующих колонной отправились с Майдана Незалежности блокировать Администрацию Президента.

Как сообщили организаторы, целью шествия является усиление пикета, который сегодня выставлен возле Администрации Президента со стороны улицы Лютеранской.

На данный момент колонна идет по Крещатику, некоторые из митингующих начинают подниматься по улице Лютеранской.

Колонна идет под государственными флагами, митингующие скандируют “Слава Украине”, “Героям Слава”.

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Азаров считает, что повод для уличных протестов исчерпан

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что повод для уличных протестов исчерпан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«То, что стало поводом для уличных протестов, на сегодня исчерпано», - сказал Азаров.

Он добавил, что «остается необходимая для европейского государства работа по обеспечению стабильного экономического развития».

«Исполнительная власть работает бесперебойно и контролирует ситуацию в стране. Никаких сбоев, к счастью, не случилось, невзирая на блокирование работы органов власти», - отметил глава правительства.

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Азаров предупредил западные регионы, что их протесты могут привести к задержке социальных выплат

Премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание местных властей западных регионов страны, что приостановка их работы из-за протестов может привести к задержке социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Катастрофического развития событий в стране мы не допустим… Именно сейчас блокирование правительственных органов равнозначно блокированию выплаты пенсий, 13 млн пенсий… Задание всех органов власти – не допустить задержку социальной поддержки граждан. Необходимо подойти к каждому пенсионеру, инвалиду и предоставить каждому помощь», - сказал премьер.

Азаров отметил, что никакие преграды не должны срывать процесс финансирования домов-интернатов, реабилитационных центров, инвалидов, центров для семей, молодежи и детей.

«В особенности обращаю на это внимание некоторых западных регионов, где есть единичные примеры, когда местная власть прекратила работу для участия в протестах», - подчеркнул Азаров.

По его словам, «такая аморальность и безответственность местных чиновников может привести к тому, что на государственном уровне средства будут выделены, но на местном уровне они, в связи с неработающей местной властью, просто не дойдут к получателю».

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Дом правительства пикетируют около 6 тысяч человек

Дом правительства пикетируют около 6 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди продолжают подходить к зданию Кабинета министров Украины со стороны Европейской площади, поскольку подступы с улицы Институтской перекрыты автобусами.

Митингующие стали в круг напротив Кабмина, в середине круга выступают активисты, которые через громкоговоритель призывают правительство Николая Азарова уйти в отставку.

В руках участники акции держат флаги ВО “Свобода” и государственные флаги.

На подступах к зданию Кабмина стоит самый плотный кордон из 20 работников милиции. Также у Дома правительства стоят 5 автобусов с бойцами спецподразделения “Беркут”, 3 автобуса перекрывают улицу Грушевского со стороны улицы Садовой.

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Ситуация в Киеве и в Украине в целом остается спокойной - МВД

Ситуация в городе Киеве и стране в целом остается спокойной.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, по информации Оперативного штаба министерства, наибольшее скопление людей по состоянию на 10.30 наблюдается в Мариинском парке столицы.

«Здесь свое волеизъявление прибыли выразить свыше 6 тыс. людей из разных регионов страны», - отмечают правоохранители.

По их словам, свыше 500 митингующих находятся также под Кабинетом министром Украины и около 100 - на улице Институтской.

По последним данным Оперативного штаба ведомства, грубых нарушений общественного порядка сотрудники милиции не зафиксировали.

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11:36. Участники митинга возле АП требуют отставки правительства и Президента

Участники митинга возле Администрации Президента требуют отставки правительства и Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, возле АП со стороны улицы Лютеранской продолжается митинг.

Количество людей, пикетирующих АП, возросло благодаря прибытию новых митингующих со стороны Майдана Незалежности. Митингующие и милиционеры ведут себя мирно.

Участники акции выступают с импровизированной сцены, установленной на микроавтобусе с громкоговорителями, и призывают к отставке правительства и президента.

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В киевских больницах остаются 9 пострадавших в результате столкновений в центре столицы

На утро среды, 4 декабря, в больницах Киева, подчиненных Департаменту здравоохранения столицы, остаются 9 человек, пострадавших в результате столкновений, которые происходили в центре столицы, начиная с 30 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании коллегии КГГА директор Департамента здравоохранения Виталий Мохорев.

По его словам, все 9 пациентов имеют повреждения средней и легкой степени тяжести. Люди находятся в стационаре Больницы скорой помощи, в Александровской больнице, а также в 18-й и 9-й больницах.

По информации Мохорева, с 30 ноября в целом за медицинской помощью к бригадам «скорой» и в больницы обратились 305 человек, 120 из них были направлены в стационары.

“Ни одного смертельного случая в наших медицинских заведениях среди тех, кто обратился за помощью, нет”, - отметил Мохорев, комментируя распространенную в отдельных СМИ информацию о гибели одного человека во время столкновений.

Мохорев сообщил, что теперь ежедневно дополнительно для обеспечения медпомощи задействовано от 6 до 12 автомобилей скорой помощи.

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За прошедшие сутки в Киеве госпитализировано 9 участников массовых акций с легкими травмами и обострениями хронических заболеваний

За прошедшие сутки в Киеве госпитализировано 9 участников массовых акций с легкими травмами и обострениями хронических заболеваний, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В Департаменте здравоохранения КГГА информируют, что в целом за прошедшие сутки, 3 декабря, среди митингующих зафиксировано 28 обращений к медикам. Из них 25 человек обратились за помощью к врачам скорой медицинской помощи, а еще трое – к специалистам травмпунктов. Госпитализировано 9 участников массовых акций с легкими травмами и обострениями хронических заболеваний.

По состоянию на 9:00 среды, 4 декабря, к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 4 участника акций протеста, ни одному человеку госпитализация не понадобилась.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

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Колонна студентов Национального университета Шевченко отправилась к Минобразования требовать отставки Табачника

Около 500 студентов Киевского национального университета им. Шевченко отправились от памятника Шевченко возле красного корпуса вуза к Министерству образования и науки для того, чтобы требовать отставки министра Дмитрия Табачника.

Как передает корреспондент УНИАН, они выстраиваются в колонны и отправляются к министерству через бульвар Шевченко и проспект Победы, скандируя по пути: “Табачник, давай до свидания”, “Всех не запугать”.

Также митингующие раздают прохожим листовки с призывом присоединиться к Майдану.

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Около тысячи митингующих подошли к МВД

Около тысячи участников акции протеста колонной подошли к Министерству внутренних дел Украины в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас участники акции выстраиваются на пешеходной части улицы напротив министерства и разворачивают транспаранты, в частности, с такими надписями: “Беркут - это военизированная преступная группировка”, “Опомнитесь, не убивайте наших детей”.

Митингующие также скандируют: “Захарченко в отставку”, а также время от времени заявляют о своих требованиях роспуска отрядов спецназначения “Беркут”.

В целом, ситуация пока спокойная, ни участники акции, ни милиция не прибегают к силовым действиям.

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Власть не имеет претензий к участникам акции протеста, которые находятся в здании КГГА - Попов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что к людям из числа участников акции протеста, которые находятся в здании КГГА, власть не имеет никаких претензий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Попов подчеркнул, что вопросы относительно захвата самого здания и неправомерных действий, которые происходили во время этого в КГГА, отделяют от вопроса пребывания там сейчас большого количества людей, которые выражают свою позицию относительно евроинтеграции на акциях в центре столицы.

“Здание КГГА было захвачено силовым методом. Был организованный, не случайный, а целенаправленный захват здания... Но мы разделяем этот вопрос и вопрос пребывания людей. Это отдельная тема, и к этим людям конкретно власть не имеет никаких претензий”, - сказал Попов.

По его словам, городская власть сделает все, чтобы не было силовых противостояний в здании, а также попытается организовать работу всех служб, чтобы обеспечить возможность людям, которые мирно находятся в центре столицы, выразить свою позицию.

“Я приношу сочувствие всем тем, кто пострадал в ночь с пятницы на субботу. Оценка этой ситуации дана Президентом Украины. Я ее полностью разделяю”, - сказал также Попов.

Он отметил, что сейчас активно проводится следствие прокуратурой относительно этой ситуации. “В ближайшее время будут даны персональные оценки этой ситуации. Я думаю, мы в ближайшее время будем иметь по этому вопросу результат”, - сказал председатель КГГА.

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13:14. Возле ВР и Кабмина продолжаются митинги

Возле Верховной Рады Украины продолжается митинг в поддержку власти, а возле Кабинета министров - против действий власти и за отставку правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в обоих митингах теперь участвуют по несколько сотен человек.

Митингующие, которые поддерживают власть, слушают выступления активистов со сцены, которая расположена со стороны возле ВР.

А участники акции против власти просто стоят у здания правительства, перед металлическими щитами, которыми загражден въезд во двор перед Домом правительства.

Возле Кабмина не звучат никакие лозунги, нет депутатов. Активисты держат флаги Украины и флаги ВО “Свобода”.

Кроме того, здания ВР и правительства все еще окружены автомобилями милиции, однако на улице нет большого количества работников спецподразделений милиции.

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ГПУ допросила Коряка по делу о разгоне Евромайдана 30 ноября

Генеральная прокуратура Украины допросила руководителя столичной милиции Валерия Коряка по делу о разгоне Евромайдана 30 ноября

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, Коряк сегодня был вызван на допрос в Главное следственное управление ГПУ в рамках открытого уголовного производства об избиении “беркутом” митингующих.

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Всемирная ассоциация издателей газет и новостей и Всемирный форум редакторов призывают Януковича прекратить нарушение прав и запугивание журналистов

Всемирная ассоциация издателей газет и новостей (WAN-IFRA) и Всемирный форум редакторов призывают Президента Украины Виктора Януковича в кратчайший срок «отдать распоряжение о немедленном независимом расследовании каждого случая нарушения прав и запугивания журналистов».

В переданном УНИАН заявлении президент Всемирной ассоциации издателей газет и новостей Томас Брюнегар и президент Всемирного форума редакторов Эрик Бьераер обращаются к Януковичу, чтобы выразить «глубокую обеспокоенность событиями, имевшими место в минувшие выходные (30 ноября –1 декабря), во время которых, по меньшей мере, 47 журналистов пострадали при освещении акций протеста в Киеве в поддержку европейской интеграции Украины».

Авторы заявления напоминают Януковичу, что «вопрос нашей обеспокоенности состоянием свободы слова в Украине обсуждался во время 64-го Всемирного газетного конгресса, который состоялся в сентябре 2012 года в Киеве. Более того, мы привлекали Ваше внимание к Вашим словам, сказанным на церемонии открытия, когда Вы говорили что «все политические силы в нашей стране соглашаются, что путь вперед является абсолютно открытым, и демократическое общество, свобода слова и независимые медиа играют ключевую роль сегодня и в будущем».

«Господин Президент, - говорится в заявлении, - ужасные фото и подробные репортажи, полученные WAN-IFRA из независимых, проверенных источников в Украине в течение последних 48 часов, свидетельствуют о том, что Ваша публичная преданность идеалам свободы слова и независимых медиа полностью перечеркиваются действиями Ваших служб безопасности».

«Мы призываем Вас в кратчайший возможный срок отдать распоряжение о немедленном независимом расследовании каждого случая нарушения прав и запугивания журналистов и работников медиакомпаний, работой которых является освещение событий независимо от того, служат они или входят в противоречие с политическими убеждениями Вашего правительства», - отмечают руководители двух самых авторитетных мировых журналистских организаций.

«Мы учтиво напоминаем Вам, что обязанностью государства является обеспечение безопасности всех граждан, включительно с журналистами, и гарантирование им надлежащих условий для выполнения ими своих обязанностей без препятствий и страха. Учитывая особые обстоятельства, сопровождающие события нескольких последних дней, медиа обязательно должны иметь возможность исполнять свою ключевую роль и информировать общественность во время, критически важное для демократии в Украине», - подчеркивают президент Всемирной ассоциации издателей газет и новостей и президент Всемирного форума редакторов.

*** WAN-IFRA является глобальной организацией издателей газет и новостей со всего мира, которая имеет статус официального представителя в Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и в Совете Европы. Организация объединяет 18000 печатных изданий, 15000 онлайн сайтов и более 3000 компаний в больше чем 120 странах.

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Глава МИД России удивлен заявлением НАТО о недопустимости силового разгона демонстраций в Украине и необходимости диалога

Глава МИД России Сергей Лавров удивлен заявлением НАТО о недопустимости силового разгона демонстраций в Украине и необходимости диалога.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, заявление НАТО по Украине создает извращенную картину происходящих в стране событий.

«Я не знаю, зачем НАТО принимает такие заявления, не знаю, зачем господин Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, отвечает на вопросы - может ли Россия ввести войска на Украину? Не знаю, зачем такие вопросы задаются. По-моему, это создает извращенную картину», - сказал Лавров журналистам. По словам министра, подобного рода сигналы «могут вызвать в воспаленных мозгах совсем неправильное понимание того, что происходит».

В заявлении Североатлантического альянса по Украине говорится о недопустимости силового разгона демонстраций и необходимости диалога.

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Преподаватели ведущих университетов мира призвали власти Украины наказать виновных в применении силы против митингующих

Профессоры, преподаватели и студенты ведущих университетов мира – Оксфорда, Кембриджа, Университета Лондона, Лондонской школы экономики, Гарварда, университетов Коламбии, Альтерты и Торонто выразили свою глубокую озабоченность в связи с событиями в Украине и призвали украинские власти найти и наказать виновных в применении силы во время акций протестов в Киеве. Соответствующую петицию, текстом которой располагает УНИАН, составил преподаватель Оксфорда Уиллим Блейкер и ее уже подписали более сотни его коллег.

«Мы едины в требовании найти и привлечь к ответственности тех, кто инициировал и отдавал приказы применить агрессию против мирных студенческих демонстраций, - говорится в петиции. - Мы также будем требовать от наших правительств строить отношения с Украиной в соответствии с тем, как виновные в разгоне демонстрации понесут наказание».

Подписанты петиции обратили внимание, что в своих действиях они исходят из непоколебимости принципа и права граждан на свободу слова и выражения своих взглядов. «Мы всячески осуждаем любое применение насилия, нарушающего это право. Мы требуем, чтобы украинское правительство гарантировало своим гражданам сохранение гражданских прав и свобод», - отмечается в петиции.

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Участники акции протеста будут круглосуточно пикетировать АП, если Янукович в течение двух дней не выполнит требования оппозиции

Участники акции протеста начнут круглосуточное пикетирование Администрации Президента, если глава государства Виктор Янукович в течение двух дней не выполнит требования оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев заявил во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

Он подчеркнул необходимость формирования правительства национального доверия, возвращения курса государства на евроинтеграцию.

“Это, фактически, четкий план выхода из политического кризиса”, - сказал депутат.

“В случае, если в течение этих двух дней Янукович не принимает соответствующее решение, вступает следующий план: мы переходим от дневной акции пикетирования Администрации Президента к круглосуточной акции пикетирования АП, правительственного квартала и удержания всех тех ключевых точек, которые сейчас есть”, - сказал Соболев.

Соболев напомнил, что “это уже не переговоры об отставке правительства” или что-то другое, а ключевое требование – установить дату внеочередных выборов Президента.

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В связи в наступление холодов на Майдане Незалежности будет проводиться ротация участников акции протеста - Соболев

В связи в наступление холодов на Майдане Незалежности будет проводиться ротация участников акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от ВО «Батькивщина», заместитель лидера фракции Сергей Соболев.

«Мы меняем план работы Майдана. Он состоит в следующем: для того, чтобы здесь была постоянная ротация, эта ротация будет поддерживаться в течение 5-7 дневных смен людей, которые сюда приезжают. Мы готовы к такой акции, и она будет продолжаться столько, сколько необходимо. Мы перестраиваем ключевой момент (акции протеста — УНИАН), потому что мы понимаем, что мы входим в зиму, и мы должны обеспечить людей теплом, питанием и всеми другими жизненно необходимыми вещами. Именно поэтому комендатура расширяется по всему объему вещей, которые касаются внеочередной бессрочной акции», - сказал Соболев.

Он также добавил, что выход из кризисной ситуации должен найти парламент.

«Мы прекрасно понимаем, что в этих условиях может быть только одна площадка, на которой можно решить дальнейшее положение дел в стране, — это парламент», - сказал Соболев.

По его словам, Верховной Раде в нынешней ситуации уделяется внимание не как законодательному органу, а «как органу, который должен решить сложившийся политический кризис».

«Один вопрос повестки дня парламента — это вопрос возвращения к ключевому моменту — круглый стол по выходу из политического кризиса», - сообщил Соболев.

Он подчеркнул, что акция гражданского протеста по-прежнему является мирной, и поэтому все народные депутаты от оппозиции и 7 внефракционных депутатов переходят на круглосуточное дежурство на ключевых объектах: Майдан Незалежности, периметры ключевых зданий органов государственной власти — Администрации Президента и Кабинета Министров.

Соболев добавил, что дежурство будет установлено на законных основаниях.

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Квасневский прогнозирует разрешение ситуации в Украине в ближайшие 48 часов

Участник специальной мониторинговой миссии и бывший президент Польши Александр Квасневский прогнозирует разрешение нынешней кризисной ситуации в Украине в ближайшие двое суток.

Об этом он сказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Все решится в ближайшие 48 часов. Если сторонники европейской интеграции продемонстрируют свою преданность, смогут удержать динамику протестов, тогда Янукович начнет идти на уступки, согласится на отставку того или другого министра, а, может, даже главы правительства", - сказал он.

"Если манифестации начнут ослабевать, он реализует силовой сценарий, чтобы упорядочить ситуацию", - сказал он.

Квасневский выразил мнение, что Янукович не имеет четкого предварительно согласованного плана действий, а планирует реагировать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Он отметил, что Президент Украины считает самой главной для себя задачей выиграть повторные выборы в 2015 году.

Экс-президент Польши положительно оценил сотрудничество представителей нынешней украинской оппозиции, выразив надежду, что она в дальнейшем удержится на таком хорошем уровне.

"Нужно извлечь урок с "оранжевой революции". Нельзя простить потерю такого шанса во второй раз", - сказал он.

Квасневский предостерег, что очень трудно удержать нынешнюю ситуацию в Украине под контролем, заметив, что может дойти до "пролива крови и материальных уничтожений".

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