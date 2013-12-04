Рыбак: после Нового года Украина и ЕС согласуют дату подписания соглашения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что после Нового года Украина и ЕС согласуют дату подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на брифинге.

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Рыбак также выразил надежду, что в ближайшее время состоятся трехсторонние переговоры в формате «Украина – ЕС - Россия».

“И Россия не возражает, и Европейский Союз не возражает”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, что вызывало массовые акции протеста, которые продолжаются и до сих пор.

Соглашение планировали подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

2 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров призвал Европейский Союз присоединиться к переговорам, которые проводят Украина и Россия по решению торговых проблем, которые возникли в связи с подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС и могут возникнуть после его подписания, а также компенсировать экономические потери, которые Украина может понести в результате осложнения торгово-экономических отношений с Россией после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.