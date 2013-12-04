Украинская делегация отбыла на переговоры в Брюссель

В Брюссель на переговоры относительно подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, так называемой “дорожной карты”, отбыла рабочая группа во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, делегация отбыла по его поручению.

Цель поездки делегации, которая является “технической миссией”, - определение структуры и общего содержания двустороннего документа, заключение которого напрямую связано с подписанием соглашения.

Также, по информации пресс-службы, параллельно в Киеве сформирована рабочая группа из представителей ряда министерств и ведомств, целью которой является определение объемов и направления расходов Украины в процессе имплементации соглашения.

На будущей неделе ожидается второй этап «технической миссии», после чего должно быть принято принципиальное политическое решение о подписании «дорожной карты» и Соглашения об ассоциации.

Читайте также: Гражданские протесты в Украине. Хроника событий

Как сообщал УНИАН, о переговорах относительно имплементации отдельных аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС и Украины договорились в понедельник, 2 декабря, во время получасовой телефонной беседы Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Президент Украины Виктор Янукович.

3 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что украинская делегация 4 декабря должна отбыть в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Вечером 3 декабря представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич сообщила, что в ЕС пока не подтверждают визита украинской делегации.

Позже дипломатический источник в украинской миссии при ЕС сообщил УНИАН, что украинская делегация во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым приедет в Брюссель на переговоры, скорее всего, 16-20 декабря.

Однако сегодня, 4 декабря, Азаров на заседании Кабмина опять заявил, что украинская делегация сегодня выедет в Брюссель для проведения переговоров о продолжении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

После этого министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и Косьянчич заявили, что дата и место встречи делегаций еще не согласованы.