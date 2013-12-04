Азаров заявил, что на Евромайдане 30 ноября были не студенты, а провокаторы

На Евромайдане 30 декабря были разогнаны не студенты, а провокаторы, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом.

Как передает корреспондент УНИАН, фрагмент заявления Азарова с встречи был показан в эфире "5 канала".

"На площади не было студентов, там были хорошо подготовленные провокаторы. Но, тем не менее, это не оправдывает жесткие действия милиции", - заявил Азаров.

"В Киеве действует около 2,5 тыс. боевиков, которые используются как сила, способная спровоцировать силовые структуры на противостояние", - сообщил премьер.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. 35 человек были задержаны, 35 пострадавших участников акции обратились к медикам за помощью.

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3 декабря в Верховной Раде Украины Азаров извинился за действия сотрудников правоохранительных органов на Евромайдане с пятницы на субботу 30 ноября.

“Дорогие мои коллеги, прежде всего, от имени правительства я хочу принести извинения за действия наших правоохранительных органов на Майдане. И Президент, и правительство глубоко сожалеют о том, что это произошло. Я вам гарантирую, что сейчас уже проводится тщательное расследование с учетом видеофиксации, свидетельских показаний. И все, кто виновен в применении силы, понесут за это ответственность”, - заявил Азаров.

Он отметил, что с субботы и до сегодняшнего дня силовые структуры не применяли силу против демонстрантов.

Также Азаров во время выступления в ВР пообещал сделать серьезные выводы из событий в стране, а также провести решительные кадровые изменения в правительстве.

«Я могу одно гарантировать народным депутатам, что я сделаю жесткие выводы из того, что произошло... В правительстве будут проведены решительные кадровые перемены", - сказал глава правительства.