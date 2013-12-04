Кабмин готов включить представителей оппозиции в состав делегации в Брюсселе

Правительство готово включить представителей оппозиции в состав рабочей группы, которая в Брюсселе проведет переговоры относительно подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом.

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«Правительство готово включить в состав украинской делегации, которая едет в Брюссель, представителей оппозиции. Давайте вместе принимать участие в наработке подходов в переговорах с ЕС», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюссель на переговоры относительно подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, так называемой “Дорожной карты”, отбыла рабочая группа во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко.