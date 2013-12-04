ТОП-10 (4 декабря)

Доходы бюджета за 11 месяцев на 5% меньше ожидаемого роста - Азаров

Азаров пугает западные регионы, что их протесты приведут к задержке соцвыплат

Регионалы не исключают выездного заседания для принятия госбюджета-2014

Продукция Roshen может вернуться на российский рынок до конца года

ЕС не будет начинать новые переговоры по тексту Соглашения с Украиной

Газпром: долг «Нафтогаза» - более 2 млрд долл., договоренностей по долгу нет

Активы украинских банков за 11 месяцев выросли на 10%

Рыбак: госбюджет-2014 год может быть и не принят в декабре

Украина и Китай договорились о строительстве заводов по производству газа из угля

Украинская делегация отбыла на переговоры в Брюссель

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Доходы бюджета за 11 месяцев на 5% меньше ожидаемого роста - Азаров

Доходы государственного бюджета Украины за 11 месяцев 2013 года на 5%, или на 34 млрд грн, меньше ожидаемого роста согласно бюджетной росписи на этот период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в среду на заседании Кабинета Министров.

«Правительство не скрывает, что проблемы в экономике отразились на наполнении государственного и местных бюджетов, а также на бюджетах социальных фондов. В декабре прошлого года мы планировали рост доходов бюджета приблизительно на 6%, но по результатам 11 месяцев экономика смогла обеспечить рост доходов госбюджета лишь на уровне 1%», - сказал Азаров.

Он отметил, что за 11 месяцев т.г. в госбюджет поступило 309 млрд грн, это на 3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 34 млрд грн меньше, чем ожидалось по бюджетной росписи.

Как сообщал УНИАН, по информации Госказначейства, за январь-ноябрь 2013 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины поступило 308,7 млрд грн, что на 1,05%, или 3,2 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит госбюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

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Азаров пугает западные регионы, что их протесты приведут к задержке соцвыплат

Премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание местных властей западных регионов страны, что приостановка их работы из-за протестов может привести к задержке социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Катастрофического развития событий в стране мы не допустим… Именно сейчас блокирование правительственных органов равнозначно блокированию выплаты пенсий, 13 млн пенсий… Задание всех органов власти – не допустить задержку социальной поддержки граждан. Необходимо подойти к каждому пенсионеру, инвалиду и предоставить каждому помощь», - сказал премьер.

Азаров отметил, что никакие преграды не должны срывать процесс финансирования домов-интернатов, реабилитационных центров, инвалидов, центров для семей, молодежи и детей.

«В особенности обращаю на это внимание некоторых западных регионов, где есть единичные примеры, когда местная власть прекратила работу для участия в протестах», - подчеркнул Азаров.

По его словам, «такая аморальность и безответственность местных чиновников может привести к тому, что на местном уровне средства будут выделены, но на местном уровне они, в связи с неработающей местной властью, просто не дойдут к получателю».

Ранее Пенсионный фонд Украины сообщил, что начнет выплату декабрьских пенсий с 4 декабря.

«По состоянию на 2 декабря для обеспечения выплат выделены средства в объеме, предусмотренном графиком ежедневного финансирования выплат», - говорится в сообщении Фонда.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

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Регионалы не исключают выездного заседания для принятия госбюджета-2014

Народный депутат от Партии регионов, председатель регламентного комитета Верховной Рады Владимир Макеенко отмечает, что пока не планируется проводить выездное заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макеенко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно такой возможности.

“Пока не собираемся. Откровенно скажу, такого в планах нет”, - сказал он.

В то же время Макеенко не исключил, что если парламент долго не будет работать, то выездное заседание может быть проведено для принятия госбюджета на 2014 год.

“Я не исключаю такого варианта, потому что Верховная Рада должна работать. Это государственное учреждение, и оно не принадлежит ни оппозиционерам, ни одной из фракций... Его (госбюджет) нужно принимать”, - сказал депутат.

На уточнение журналистов, будет ли означать продолжение блокирования работы парламента, что в Украине возник очередной политический кризис, Макеенко сказал: “Мы не верим в политический кризис. У нас достаточно сил и опыта. Вы знаете, мы находили выход и не из таких ситуаций”, - сказал Макеенко.

Он добавил, что все вопросы необходимо решать конституционными методами, и чтобы парламент работал.

Как сообщал УНИАН, ВР вчера, 3 декабря, не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления об ответственности правительства, внесенный оппозицией, проголосовали лишь 186 народных депутатов.

После этого оппозиционные лидеры заявили, что будут блокировать работу парламента.

Сегодня, 4 декабря, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращения политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и 9 осужденных вчера активистов, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.

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Продукция Roshen может вернуться на российский рынок до конца года

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует, что продукция корпорации Roshen сможет вернуться на российский рынок уже к концу текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы ведомства Иван Бисюк журналистам перед заседанием правительства.

Он отметил, что сейчас согласовывают дату проведения повторного инспектирования РФ предприятий компании.

«Будем надеяться. У нас хорошие подвижки в этом вопросе», - сказал он, отвечая на вопрос, вероятно ли возобновление поставок в РФ до конца этого года.

Бисюк также уточнил, что вопрос урегулируют по той же схеме, что и с украинскими сырами.

«В этой схеме ничего нового нет, она стандартная: проводится инспектирование, проводится определение лабораторий, которым они будут доверять в Украине, и результатами которых они будут пользоваться для мониторинга и подтверждения», - пояснил Бисюк.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября министр аграрной политики Николай Присяжнюк заявил, что Минагропрод пока не видит конкретных действий со стороны Россельхознадзора по возвращению на рынок Российской Федерации продукции кондитерской корпорации Roshen.

Он также отметил, что до сегодняшнего дня российская сторона так и не выдвинула конкретных претензий и замечаний по поводу качества продукции Roshen.

26 ноября в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что украинская кондитерская корпорация Roshen сможет поэтапно возобновить поставку своей продукции на российский рынок после обеспечения лабораторного контроля каждой партии в аккредитованных лабораториях.

Напомним, 29 июля 2013 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик Roshen в связи с несоответствующим качеством.

Роспотребнадзор инспектировал украинские фабрики корпорации 21-24 октября, в результате чего заявил, что продукция Roshen не соответствует санитарным требованиям России, а работа экспертов ведомства на территории Украины проходила в неделовой и недружелюбной обстановке, создаваемой руководством Минагропрода Украины.

Украинское министерство, в свою очередь, заявило, что выводы Роспотребнадзора по результатам проведения проверки безосновательны и содержат неправдивую информацию. В министерстве подчеркнули, что инспекционная группа российского ведомства нарушила законодательство и Украины, и России, а также требования Всемирной организации торговли, нарушив процедуру проверки и отказавшись от конструктивного решения данной проблемы.

В начале ноября Украина в рамках членства в ВТО инициировала разбирательство по вопросу защиты интересов украинских кондитерских производителей после обращения корпорации Roshen, заявившей об ущемлении ее корпоративных интересов со стороны России. Кроме того, Украина через Всемирную торговую организацию призвала Россию предоставить детальный отчет о проведенной в конце октября проверке кондитерских фабрик Roshen и обосновать введенные в июле ограничения на экспорт украинских кондитерских изделий в страну.

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ЕС не будет начинать новые переговоры по тексту Соглашения с Украиной

Евросоюз не будет начинать новые переговоры по тексту уже парафированного Соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом сообщила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

Она отметила, что «нет никакой дискуссии по компенсации потерь Украины» после ассоциации с ЕС, о чем сегодня заявил премьер - министр Николай Азаров во время заседания Совета.

«Мы готовы обсуждать различные аспекты имплементации Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной и объяснить в деталях совершенно конкретные выгоды, которые соглашение принесет Украине. Мы, тем не менее, не готовы открыть новые переговоры относительно текста соглашения», - отметила Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС опровергли слова Азарова о завтрашней поездке украинской делегации в Брюссель.

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Газпром: долг «Нафтогаза» - более 2 млрд долл., договоренностей по долгу нет

Долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «Газпром» за поставленный в августе, октябре и ноябре газ составляет 2,020 млрд долл., договоренностей по этой задолженности нет, идут переговоры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал журналистам в Москве.

«На данный момент долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный в августе, октябре и ноябре газ составляет 2 млрд 20 млн долл., мы ищем варианты решения данной проблемы, ведем переговоры, но договоренности на данный момент не достигнуты», – заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря председатель правления "Нафтогаза" Евгений Бакулин журналистам в Киеве сказал, что «Нафтогаз Украины» и «Газпром» договорились о переносе платежей за потребленный НАКом в октябре-ноябре 2013 года природный газ, а также расчеты за будущие закупки в декабре, на весну следующего года.

«То, что касается оплаты, мы договорились сместить платежи с октября, ноября и декабря на весну для того, чтобы решить все проблемы и вопросы, которые есть сегодня в регионах», - сказал Бакулин.

Также он сообщил, что на сегодняшний день долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за потребленный в августе газ составляет порядка 765 млн долл. и «будет погашен в ближайшее время».

В ноябре министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину.

«Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Активы украинских банков за 11 месяцев выросли на 10%

Общие активы украинских банков за 11 месяцев текущего года выросли на 10%, в то время как за аналогичный период прошлого года рост составил только 4%, сообщила журналистам директор департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора Национального банка Украины Наталья Иваненко.

Как отметила представитель Нацбанка, по оперативным данным, показатели развития банков за 11 месяцев демонстрируют позитивную тенденцию, и объемы активных и пассивных операций выросли. «Общие активы банков выросли на 10%, в то время как за аналогичный период прошлого года рост составил только 4%”, - сказала Иваненко.

По оценкам НБУ, основная доля активов банков приходится на кредиты, а основная доля кредитов - на кредиты в экономику. «Объем кредитов юридическим лицам за 11 месяцев текущего года вырос на 66 млрд грн, или 11%, за аналогичный период прошлого года - на 34 млрд грн, или 6%”, - сказала Иваненко.

Также представитель Нацбанка отметила, что основная сумма кредитов в экономику — кредиты в национальной валюте. «Только за ноябрь текущего года в экономику было предоставлено 16 млрд грн кредитов», - добавила она.

В НБУ отмечают улучшение качество активов. «Снижен объем проблемной задолженности на 14 млрд грн, и их доля в общем объеме операций снизилась с 16,5% на начало года до 13,9%”, - добавила Иваненко.

Представитель Нацбанка отметила рост доверия к банкам со стороны населения и юридических лиц, что подтверждается ростом пассивной базы банков. “За 11 месяцев текущего года средства физических лиц выросли на 68 млрд грн, или на 19%, в прошлом году — на 51 млрд грн, или 17%. 97% прироста - за счет вкладов в национальной валюте. Большинство вкладов – долгосрочные», - сказала Иваненко. По ее словам, средства юридических лиц за этот период выросли на 17 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года было падение на 7 млрд грн.

Также Иваненко сообщила, что регулятивный капитал банков в текущем году вырос на 14 млрд грн, уставный капитал - на 8 млрд грн.

“События, которые происходят (массовые акции протеста - УНИАН), никоим образом не повлияли на стабильность работы банковской системы, банковская система стабильна и обладает достаточным запасом прочности», - резюмировала представитель Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в октябре 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,244 трлн грн, с начала года рост активов банковской системы составил 10,4%. Общие активы банков в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, с начала года рост составил 8,7%. В структуре общих активов предоставленные кредиты составили 63%. Обязательства банков в октябре выросли на 1% - до 1,062 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 428,8 млрд грн, или 40,4%, средства субъектов хозяйствования - 215,9 млрд грн, или 20,3%, межбанковские кредиты и депозиты - 105,5 млрд грн, или 9,9%.По состоянию на 1 ноября 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковской деятельности имел 181 банк Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.

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Рыбак: госбюджет-2014 год может быть и не принят в декабре

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что государственный бюджет на 2014 год не будет принят в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал на брифинге.

Он отметил, что “все сроки рассмотрения бюджета на 2014 год прошли”.

“Я не исключаю, что, может, придется первый месяц 2014 года, потому что я вижу, что на сегодняшний день еще бюджета нет, финансировать по первому месяцу 2013 года”, - сказал председатель ВР.

Рыбак отметил, что на сегодня проект бюджета на 2014 год готов “на 95-97%”, но есть позиции “цифры, на базе которых проводятся расчеты, поэтому я думаю, что где-то в 20-х числах согласуют эти цифры и бюджет тогда они представят в Верховную Раду, полностью согласованный по всем цифрам”.Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Владимир Рыбак возвратил его Кабинету министров на доработку. Первоначальный проект закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предусматривал рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что проект государственного бюджета на 2014 год Кабмин подаст в парламент не раньше 29 ноября.

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Украина и Китай договорились о строительстве заводов по производству газа из угля

Украина и Китай 4 декабря 2013 года в ходе украинско-китайского бизнес-форума, договорились о строительстве в ближайшее время заводов по производству газа из угля в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, ссылаясь на подписанное в Китае соглашение между министром энергетики Украины Эдуардом Ставицким и Китайской химической корпорацией.

"Фактически, подписание этого соглашения - это старт практической реализации масштабного совместного проекта, поскольку проектное предложение также готовилось нашими китайскими партнерами», - цитирует Ставицкого пресс-служба.

В сообщении отмечается, что реализация проекта позволит Украине ежегодно экономить до 4 млрд куб. м природного газа, создаст более 2000 новых рабочих мест, а также обеспечит стабильный рынок сбыта отечественного угля в объеме до 10 млн тонн ежегодно.

Также сообщается, что соглашением определены сроки проведения подготовительных работ для начала строительства.

Пресс-служба министерства отмечает, что подписание соглашения состоялось в рамках выполнения программы замещения потребления природного газа отечественным углем в соответствии с кредитным соглашением между Банком развития Китая и НАК "Нафтогаз Украины", подписанного 25 декабря 2012 года, на общую сумму 3,656 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, ранее власть заявляла, что в ближайшее время в Украине начнется строительство четырех заводов по производству синтетического газа из угля.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР 13 июля 2012 года подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

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Украинская делегация отбыла на переговоры в Брюссель

В Брюссель на переговоры относительно подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, так называемой “дорожной карты”, отбыла рабочая группа во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, делегация отбыла по его поручению.

Цель поездки делегации, которая является “технической миссией”, - определение структуры и общего содержания двустороннего документа, заключение которого напрямую связано с подписанием соглашения.

Также, по информации пресс-службы, параллельно в Киеве сформирована рабочая группа из представителей ряда министерств и ведомств, целью которой является определение объемов и направления расходов Украины в процессе имплементации соглашения.

На будущей неделе ожидается второй этап «технической миссии», после чего должно быть принято принципиальное политическое решение о подписании «дорожной карты» и Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, о переговорах относительно имплементации отдельных аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС и Украины договорились в понедельник, 2 декабря, во время получасовой телефонной беседы Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Президент Украины Виктор Янукович.

3 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что украинская делегация 4 декабря должна отбыть в Брюссель для проведения переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Вечером 3 декабря представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич сообщила, что в ЕС пока не подтверждают визита украинской делегации.

Позже дипломатический источник в украинской миссии при ЕС сообщил УНИАН, что украинская делегация во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым приедет в Брюссель на переговоры, скорее всего, 16-20 декабря.

Однако сегодня, 4 декабря, Азаров на заседании Кабмина опять заявил, что украинская делегация сегодня выедет в Брюссель для проведения переговоров о продолжении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

После этого министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и Косьянчич заявили, что дата и место встречи делегаций еще не согласованы.

УНИАН