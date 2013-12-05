Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что власть готова к мирным переговорам с протестующими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил во время 20-го заседания Совета министров ОБСЕ, которое началось сегодня в Киеве.

Азаров заявил: “Мы воспринимаем эти протесты, мы готовы к мирному диалогу, но мы четко говорим нашим оппонентам, что есть процедура демократических выборов, и мы имеем очень демократический закон о выборах. Давайте на выборах спросим мнение людей, как они решат, так и будет”.

Также он заявил, что со стороны некоторых протестующих «есть определенные экстремистские силы, и эти экстремистские силы проводят линию на захват государственных учреждений, зданий. Они захватили здание мэрии, блокировали работу Администрации Президента, блокировали работу правительства и нашего парламента. Безусловно, это временные трудности».

Он заявил, что те, кто этим занимается, нарушают закон, и это не европейский путь развития.

Также Азаров призвал к решению всех спорных вопросов за столом переговоров.

“Я думаю, что все наши партнеры, друзья и коллеги с пониманием отнесутся к тем проблемам, которые возникли у нас, и, как друзья, по-приятельски помогут нам”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в Украине массовые акции протеста граждан проходят с 21 ноября, когда правительство решило отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации.

В ночь с 29 на 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 человек были задержаны милицией, 35 избитых участников акции обратились за помощью к медикам.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук спецназовцев пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

3 декабря в Верховной Раде Украины Азаров извинился за действия сотрудников правоохранительных органов на Евромайдане ночью 30 ноября.

“Дорогие мои коллеги, прежде всего, от имени правительства я хочу принести извинение за действия наших правоохранительных органов на Майдане. И Президент, и правительство глубоко сожалеют о том, что это произошло. Я вам гарантирую, что сейчас уже проводится тщательное расследование с учетом видеофиксации, показаний свидетелей. И все, кто виновен в применении силы, понесут за это ответственность”, - заявил Азаров. Также Азаров пообещал сделать серьезные выводы из событий в стране, а также провести решительные кадровые изменения в правительстве.

Однако 4 декабря в ходе встречи с Генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом премьер заявил, что на Евромайдане 30 декабря были разогнаны не студенты, а провокаторы.

Акции протеста продолжаются.

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