Азаров: «Мы твердо договорились с ЕС продолжить подготовку подписания»

В Украине сняты вопросы, которые вызвали акции протеста, поскольку власть будет продолжать реформы, направленные на евроинтеграцию, и проводить переговоры относительно подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министра Украины Николай Азаров заявил во время встречи с министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в рамках 20-го заседания Совета Министров ОБСЕ.

«Мы твердо договорились (с ЕС - УНИАН) продолжить подготовку подписания», - отметил Азаров.

“Премьер-министр Украины заявил, что вопросы, которые вызвали уличные протесты, практически отсутствуют, и поэтому сейчас необходимо вернуть ситуацию в нормальное правовое развитие, к работе”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, Азаров отметил, что этому препятствуют “определенные экстремистски настроенные силы”, и “экстремистов нужно исключить из формирования повестки дня для урегулирования ситуации”.

«Партнером для ЕС для европейской интеграции Украины является действующая власть, которая максимально выполнила параметры для подписания Соглашения, и никоим образом не могут быть партнерами в евроинтеграции нацисты, экстремисты и преступники», - подчеркнул Азаров.

В свою очередь, отмечено в сообщении, Вестервелле выразил убеждение, что ситуация будет урегулирована мирно, передал готовность, как Германии, так и европейских структур в необходимости оказать помощь в регулировании этой ситуации.

«Мы хотим видеть Украину на борту Европы. Двери открыты», - подчеркнул он.

Вестервелле отдельно отметил четкую позицию Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которую она публично выразила: «Мы открыты к продолжению необходимой подготовки для подписания Соглашения об ассоциации».

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Как сообщал УНИАН, в Украине массовые акции протеста граждан проходят с 21 ноября, когда правительство решило отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации.

В ночь с 29 на 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 человек были задержаны милицией, 35 избитых участников акции обратились за помощью к медикам.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полумиллиона человек, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновение под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.