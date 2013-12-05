Украина и ЕС проводят "техническую встречу" по имплементации ассоциации и ЗСТ

Брюссель. Эксперты Европейской комиссии и Украины проводят в Брюсселе "техническую встречу" для подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщила на брифинге для журналистов Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Для обсуждения разных аспектов имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли и чтобы подготовить визит делегации, у нас проходит техническая встреча сегодня для подготовки почвы для встречи, о которой договорились Президент Баррозу и Президент Янукович", - сказала Пресс-секретарь.

"Переговоры проходят не на уровне комиссара ЕС, это техническая встреча", - добавила она, не уточнив, кто представляет ЕС на переговорах с "технической миссией", которую с украинской стороны возглавляет заместитель главы Нацбанка Украины Николай Удовиченко.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря после получасового телефонного разговора Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с Президентом Украины Виктором Януковичем было договорено о визите в Брюссель делегации из Украины для обсуждения имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Перед визитом делегации проходит визит "технической миссии", и, как ожидается, украинскую делегацию может возглавить первый вице-премьер Сергей Арбузов, но Косьянчич заявила, что "в настоящее время еще не решено, на каком уровне будут представлены делегации".