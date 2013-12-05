В оппозиции отмечают, что положений о “Беркуте” нет в Минюсте, и он нелегитимен
Председатель Комитета Верховной Рады по правам человека, народный депутат от “УДАРа” Валерий Пацкан отмечает, что на сегодняшний день нет положений о спецподразделении “Беркут”, которые были бы зарегистрированные в Министерстве юстиции, поэтому он нелегитимен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пацкан сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.
“У нас есть материалы, что спецподразделение “Беркут” по состоянию на сегодняшнее число не имеет положений (о спецподразделении “Беркут”), нет их должностных инструкций, которые были бы зарегистрированы в Министерстве юстиции. То есть мы можем сейчас четко говорить о нелегитимности подразделения специального назначения “Беркут”, - заявил депутат.
Кроме того, Пацкан отметил, что “мы этот вопрос завтра будем поднимать”.
Как сообщал УНИАН, оппозиция внесла в парламент законопроект о ликвидации "Беркута".
Соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно недопущения избиения граждан и обеспечения их конституционного права на свободу мирных собраний)" внесен в Верховную Раду Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Он зарегистрирован в парламенте под №3733.
Проектом закона предусматривается обеспечить до 1 февраля 2014 года сокращение общей численности МВД в связи с полной ликвидацией и расформированием специального подразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут".
Оппозиция также предлагает лишить рядовой и начальственный состав "Беркута" военных и специальных званий.
Согласно законопроекту, начальственному составу "Беркуту" запрещается на протяжении пяти лет состоять на любых должностях в правоохранительных органах Украины.
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