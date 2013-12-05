Арбузов поручил создать комиссию по внедрению положений Соглашения об ассоциации с ЕС

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов поручил создать межведомственную комиссию по вопросам внедрения торгово-экономических и секторальных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и провести ее заседание.

Об этом говорится в соответствующем поручении к руководителям ведомств экономического блока правительства, сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра.

В частности, Арбузов поручил подготовить позиционный документ относительно подготовки и имплементации парафированного проекта Соглашения об ассоциации.

Документ должен учитывать подходы ЕС к консультациям относительно условий подписания Соглашения и макроэкономической ситуации в Украине, прогнозов влияния тарифной либерализации на формирование доходной части Государственного бюджета.

Также он должен учитывать оценку стоимости разработки и внедрения законодательных актов, которые должны быть приведены в соответствие с законодательством ЕС, а также анализ влияния режима свободной торговли с ЕС на формирование экспортной номенклатуры при торговле с государствами - членами СНГ и странами Таможенного союза.

Кроме того, в документе должно быть принято к сведению привлечение финансовой и технической помощи ЕС, международных финансовых организаций и стран-доноров для имплементации Соглашения.

Кроме того, Арбузов поручил министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову и правительственному уполномоченному по вопросам европейской интеграции Валерию Пятницкому подготовить и подать пакет документов относительно проведения консультаций членов межведомственной группы с представителями Европейской комиссии (9-10 декабря 2013 года).

В них должен быть предусмотрен график имплементации парафированного Соглашения об ассоциации, а также согласование аспектов его имплементации, в том числе в рамках подготовки Дорожной карты.

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