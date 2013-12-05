ОБСЄ готова помирить власть и оппозицию в Украине

ОБСЕ готова помочь в переговорах между политическими силами в Украине об урегулировании ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапик.

«Если парламентское большинство и оппозиция согласятся, что им необходимо, чтобы мы приняли участие в этом диалоге, то мы согласны. Я считаю, что Украина сама сможет с этим справиться в демократических рамках, но если мы им потребуемся, мы сделаем это», - сказал Кривокапик.

При этом он отметил, что ОБСЕ «может что-то делать в стране после официального обращения демократически избранных властей - правительства и парламента».

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