Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что не собирается подавать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

“Убежден, что как раз я в этих событиях смогу разобраться. Если я пойду в отставку, это не позволит разобраться с тем, что происходило на Майданах, на Банковой и в других местах”, - сказал Захарченко.

Как сообщал УНИАН, оппозиция требует отставки главы МВД Захарченко, который несет ответственность за жестокое избиение бойцами «Беркута» людей на Евромайдане в Киеве.

Также оппозиция требует привлечения Захарченко к уголовной ответственности.

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