В Минэкономразвития рассказали, когда подпишут ассоциацию с ЕС

Пауза в подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом зависит от договоренностей представителей Украины и ЕС, и мы будем вести переговоры до достижения уверенности, что наша экономика не пострадает в результате такого подписания, заявил директор департамента стратегического планирования и развития экономики Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников.

«Сколько продлится пауза - зависит от того, до чего договорятся представители со стороны Украины и ЕС. Эта пауза может продлиться неделю, месяц, год. Я сегодня таких прогнозов давать не возьмусь по той простой причине, что для этого надо обладать информацией, которой я не обладаю», - сказал он журналистам в ходе круглого стола в Киеве.

По словам чиновника, угроза состоит не в возможной потере российского рынка или рынка какой-то другой страны, а в уверенности, что завтра на месте Евромайдана не соберется в 10 раз больший Майдан из пенсионеров, которые не получили свои пенсии.

«Экономика не в состоянии наполнить Пенсионный фонд. Мы будем вести переговоры до тех пор, пока не будем уверены, что наша экономика не пострадает. С российским рынком, без российского, на самом деле, никакого значения не имеет. Если мы свою экономику беречь не будем и будем руководствоваться политикой, то завтра люди не получат пенсии, потому что экономика их не в состоянии обеспечить», - добавил Олейников.

Как отметил чиновник, Соглашение об ассоциации содержит не только экономическую, но и политическую составляющие, при этом торговые партнеры Украины не готовы согласиться с политическим выбором Украины. «Ни для кого не является тайной, что Украину поставили перед выбором. Российская Федерация шаг за шагом реализует стратегию перевести отношения с Украиной в режим «как все», что для нашей экономики неприемлемо», - добавил Олейников и привел пример Литвы, которая, являясь полноценным членом ЕС, также вынуждена была договариваться с Россией при возникновении угрозы запрета доступа молочной продукции на российский рынок.

«Совет победить Российскую Федерацию звучит непрофессионально, приходится договариваться, и вопрос только в том, будем мы делать это сами или с помощью ЕС. Не решив вопрос с ЕС и Российской Федерацией, мы не можем двигаться дальше», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране. В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

Рабочая группа во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко отбыла 4 декабря в Брюссель на переговоры относительно подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и так называемой “дорожной карты”. В то же время, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко 4 декабря провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве.