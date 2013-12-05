Анонс на 6 декабря

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Официальная позиция ветеранов МВД, ВСУ и спецслужб Украины относительно силового разгона Евромайдана и захвата админзданий». Во время пресс-конференции общественная организация "Офицерский корпус", ветераны МВД, ВСУ, специальных служб Украины и воины-интернационалисты, исполнявшие свой долг в горячих точках представят свою позицию относительно последних событий: решительное осуждение чрезмерного применения силы правоохранительными органами во время разгона Евромайдана и одновременно решительное осуждение захвата админзданий и блокирования работы КГГА, Кабинета Министров и Администрации Президента с другой стороны. Официальное заявление будет обнародовано во время пресс-конференции (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Украинский филиал Института стран СНГ проведет экспертный круглый стол на тему: «ШОС-Украина: перспективы взаимодействия». Участники: член Экспертного совета Фонда стратегической культуры (Украина) В.Пироженко, директор Института политического анализа и международных исследований С.Толстов, ученый секретарь Института проблем социализма А.Дудчак, эксперт «Фонда общественной безопасности» Ю.Гаврилечко, директор Украинского филиала Института стран СНГ Д. Денисов.

* Пресс-конференция на тему: «Зачем МВД создает мега-базу данных обо всех гражданах Украины». Речь пойдет о создании Единого государственного демографического реестра (ЕГДР). Вопросы: Как такая база может быть использована против мирных митингующих ? Чем ЕГДР грозит предпринимателям и бизнесу? Как этот реестр может быть использован против оппозиционных политиков и общественных активистов ? Чем это грозит каждому гражданину и что делать обществу ? Участники: Виктор Тимощук, зам.председателя правления Центра политико-правовых реформ; Александра Матвийчук, председатель правления «Центра Гражданских Свобод»; Максим Щербатюк, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека . Модератор - Татьяна Печончик, Центр информации о правах человека.

* Состоится заседание Клуба экспертов и политологов на тему: «Перспективы и социально-экономические результаты народных протестов в Украине. Итоги киевского заседания глав МИД ОБСЕ». Приглашены: Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера; Евгений Копатько, социолог, основатель группы компаний Research & Branding Group; Константин Матвиенко, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»; Кость Бондаренко, директор Института украинской политики; Антон Финько, политаналитик, Виталий Бала, политолог, директор Агентства моделирования ситуаций.

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