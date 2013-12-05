ТОП-10 (5 декабря)

Украина планирует, что импортный газ в следующем году будет на 10% дешевле

Украина не планирует сдавать Китаю землю в аренду

Евросоюз может ответить "Газпрому" запретом "Южного потока"

Янукович надеется, что Китай инвестирует в Украину более 8 млрд долл.

Украина и ЕС проводят "техническую встречу" по имплементации ассоциации и ЗСТ

Украина и Китай подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Европарламент обсудит ситуацию в Украине 10 декабря

В Минэкономразвития рассказали, когда подпишут ассоциацию с ЕС

Украина выплатила 39,750 млн долл. по евробондам 2012 года

Кабмин одобрил отмену таможенного залога для ряда товарных позиций

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Украина планирует, что импортный газ в следующем году будет на 10% дешевле

Украина планирует снизить цену на газ в следующем году на 10%.

Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий, добавив что речь идет не только о российском газе, а обо всем поставляемом в Украину газе.

Отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности информация о найденном компромиссном решении в переговорах между Украиной и Россией, он сказал: "Я не буду комментировать информацию СМИ, давайте дождемся официальных документов. Переговоры постоянно идут. Мы рассчитываем как минимум в следующем году закупки природного газа осуществлять на 10% меньше, чем в этом году", - отметил он, пояснив что речь идет о снижении на 10% цены на газ.

Ставицкий сказал, что транзит Украина хочет оставить на уровне 90 млрд куб м.

Также от добавил, что Украина хочет сократить на 5% потребление газа. "Если нам удастся воплотить в жизнь все наши задачи, которые мы поставили на следующий год, - приблизительно на 5%. Это будет достаточно сложно, поскольку за предыдущие годы мы уже сократили - вы знаете - до 45% потребления газа по стране", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в интервью ведущим телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены, подчеркнув при этом, что от такой ситуации страдают обе стороны, потому что потеряв украинский рынок, Россия также несет потери.

Ранее в предыдущих интервью украинским телеканалам Президент заявлял, что на текущий момент максимальной ценой на газ для Украины должна стать цена в 300 долларов, в то время как Украина платит 510. Одновременно Президент подчеркивал, что Украина будет впредь покупать газ там, где ей это будет выгодно.

26 ноября Президент России Владимир Путин заявил, что Россия недополучила свыше 10 миллиардов долларов из-за скидки на газ для Украины, предоставленной в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

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Украина не планирует сдавать Китаю землю в аренду

Украина не планирует сдавать Китаю в аренду свои сельскохозяйственные земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр аграрной политики Николай Присяжнюк перед началом украино-китайского бизнес форума в Пекине.

"Я вам скажу, вообще разговор об аренде (украинской) земли китайским компаниям не идет. Ни на каком уровне", - утверждает министр.

По его словам, в ходе нынешних переговоров речь идет о финансовом сотрудничестве между Украиной и Китаем. "Мы берем некоторые финансовые ресурсы, но параллельно берем обязательства поставлять определенное количество сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

Присяжнюк напомнил, что Украина имеет разрешение на поставку кукурузы в Китай, а сегодня будут подписаны соглашения, которые позволят поставлять в Китай также украинскую сою и пшеницу. Кроме того, на китайский рынок будет поставляться и готовая продукция, такая как, к примеру, геркулес, хлопья, сказал он.По словам министра, это очень важные договоренности, поскольку Украина является третьей страной, которой позволено поставлять зерновые на китайский рынок.

Присяжнюк подчеркнул, что сегодня речь идет также о китайских инвестициях на реконструкцию украинской оросительной системы. Украина рассчитывает получить кредит в 2,5 мдрд долл. под 6,5% годовых на 15 лет для проведения соответствующих работ в Херсоне и Крыму, отметил он.

Как сообщали ранее СМИ, Китай намерен арендовать в Украине 3 млн га сельхозугодий сроком на 50 лет.

В частности, как писала в конце сентября китайская газета "Хуаньцю шибао", соответствующее соглашение подписано между Синьцзянским производственно-строительным корпусом и украинской компанией KGS Agro.

Земли будут использованы для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства. Китайская сторона берет на себя обязательства реализовать ряд ирригационных проектов.

Проблема обеспечения продовольственной безопасности является одной из ключевых для КНР. Несмотря на огромное число жителей, Китай располагает всего 9% мировой площади пахотных земель.

КНР арендует за границей около 2 млн га сельхозугодий.

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Евросоюз может ответить "Газпрому" запретом "Южного потока"

Трубопровод Газпрома "Южный поток" не сможет работать в Евросоюзе, если не подчинится европейским законам в энергетической сфере, а согласование может занять несколько лет, сообщила Еврокомиссия.

ЕС не разрешает поставщикам энергоносителей владеть трубопроводами, которыми они пользуются для доставки топлива потребителям. Несмотря на это, Газпром в ноябре начал строить участок "Южного потока" в Сербии, а зампред Газпрома Александр Медведев сообщил на встрече в Брюсселе, что компания уже нашла покупателей на весь предполагаемый объем газа в 63 миллиарда кубометров в год, передает Reuters.

"Могу сказать открыто и откровенно, что "Южный поток" не будет действовать на территории Европейского союза, если не будет соответствовать законам ЕС", - заявил на той же встрече чиновник энергетического департамента Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

"Могу лишь подтвердить нашу готовность к конструктивной работе. Это займет не месяцы, на это потребуется, возможно, два года", - сказал Борхардт, добавив, что закон не запрещает Газпрому строить трубопровод.

Еврокомиссия подозревает российского газового монополиста в злоупотреблении доминирующим положением в Центральной и Восточной Европе, и Газпром в ближайшие дни пойдет на уступки Евросоюзу, чтобы избежать этих обвинений, сказал в среду еврокомиссар по конкуренции Хоакин Альмуния.

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Янукович надеется, что Китай инвестирует в Украину более 8 млрд долл.

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что подписанные документы с Китаем будут способствовать поступлению в Украину более 8 млрд долл. инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином сегодня в Пекине.

Он напомнил, что в ходе его визита было подписано более 10 соглашений между Китаем и Украиной.

“Мы еще не считали, сколько это будет в денежном эквиваленте, но, по предварительным расчетам, было 8 млрд долл. инвестиций”, - сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что сейчас будут готовиться и другие договоренности, которые позволят существенно увеличить поступления китайских инвестиций в Украину.

Янукович подчеркнул, что в ходе его встречи также обсуждались вопросы активизации сотрудничества в таких сферах, как самолетостроение, судостроение, вопросы энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, сотрудничество в сфере аграрного комплекса, реализация различных инфраструктурных проектов.

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Украина и ЕС проводят "техническую встречу" по имплементации ассоциации и ЗСТ

Эксперты Европейской комиссии и Украины проводят в Брюсселе "техническую встречу" для подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом сообщила на брифинге для журналистов Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Для обсуждения разных аспектов имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли и чтобы подготовить визит делегации, у нас проходит техническая встреча сегодня для подготовки почвы для встречи, о которой договорились Президент Баррозу и Президент Янукович", - сказала Пресс-секретарь.

"Переговоры проходят не на уровне комиссара ЕС, это техническая встреча", - добавила она, не уточнив, кто представляет ЕС на переговорах с "технической миссией", которую с украинской стороны возглавляет заместитель главы Нацбанка Украины Николай Удовиченко.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря после получасового телефонного разговора Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с Президентом Украины Виктором Януковичем было договорено о визите в Брюссель делегации из Украины для обсуждения имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

Перед визитом делегации проходит визит "технической миссии", и, как ожидается, украинскую делегацию может возглавить первый вице-премьер Сергей Арбузов, но Косьянчич заявила, что "в настоящее время еще не решено, на каком уровне будут представлены делегации".

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Украина и Китай подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Президент Украины Виктор Янукович и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в Пекине подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и КНР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, договор является ключевым политическим документом и отображает основные принципы развития украинско-китайских отношений стратегического партнерства и сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних механизмов, а также содержит перечень приоритетных сфер развития практического сотрудничества.

Главы государств также подписали Совместную декларацию Украины и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства. Декларация отображает достигнутые сторонами основные договоренности относительно дальнейшего развития сотрудничества. В частности, речь идет о развитии отношений стратегического партнерства между Украиной и Китаем, активизации межгосударственного политического диалога на высшем уровне, подтверждении позиций двух стран по наиболее актуальным вопросам международной жизни. Кроме того, в документе зафиксирован факт утверждения главами двух держав Программы развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР на 2014-2018 годы.

Кроме того, в присутствии глав государств подписаны двусторонние документы.

Межправительственное соглашение об экономико-техническом сотрудничестве.

Протокол фитосанитарных и инспекционных требований относительно экспорта сои из Украины в КНР между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией контроля над качеством, инспекции и карантина КНР дает возможность экспортировать украинские соевые бобы в Китай, открывает новые возможности в реализации украинско-китайских инвестиционных проектов в аграрном секторе Украины и увеличении присутствия отечественной аграрной продукции на рынке КНР.

Протокол фитосанитарных и инспекционных требований относительно экспорта ячменя из Украины в КНР между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией контроля над качеством, инспекции и карантина КНР дает возможность экспортировать украинский ячмень в Китай, открывает новые возможности в реализации украинско-китайских инвестиционных проектов в аграрном секторе Украины и увеличении присутствия отечественной аграрной продукции на рынке КНР.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Украины и Государственной администрацией КНР по традиционной медицине относительно сотрудничества в области традиционной китайской медицины будет споосбствовать развитию двустороннего сотрудничества в области традиционной китайской медицины (ТКМ) путем создания лечебно-диагностического центра ТКМ в Украине и предоставления соответствующих медицинских услуг, профессиональной подготовки специалистов, а также развития законодательной базы, стандартизации и обмена информацией в области ТКМ.

Договор о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией (SINOSURE) создает правовые основы сотрудничества в сфере энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии, включая предоставление поддержки, в рамках действующего законодательства, инвесторам и субъектам ведения хозяйства, которые действуют в этой сфере. Кроме того, документом предусматривается предоставление корпорацией SINOSURE услуг украинским и китайским предприятиям этой отрасли по кредитованию и страхованию.

Рамочный контракт на выполнение проекта строительства объектов блока №11 ПАО «Шахтоуправление «Покровское» предусматривает участие компании «Минметалз Инжиниринг Ко. ЛТД» в строительстве новой шахты в рамках шахтного поля, которое разрабатывается группой «Донецксталь» в г. Красноармейск (Донецкая область), как генерального подрядчика с последующим привлечением финансирования от китайских банков. Сумма контракта - 247 млн дол. Срок действия контракта - 2,5 года, срок финансирования - до 9,5 лет.

Рамочное соглашение о реализации проектов в области возобновляемой энергетики между ООО «Гринтек Энержи», Китайской Национальной группой корпораций строительных материалов и Китайской экспортно-кредитной страховой корпорацией (SINOSURE) определяет основные принципы и условия привлечения прямых инвестиций и проектного финансирования из КНР в строительство и развитие проектов в области возобновляемой энергетики в Украине установленной мощностью свыше 1 Гвт.

Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством Украины по туризму и курортам и Национальной туристической администрацией КНР о содействии групповым туристическим поездкам китайских туристов в Украину делает возможным включение китайской стороной нашего государства в Перечень стран, рекомендованных для посещения организованными группами китайских туристов, и дает возможность существенно увеличить поток туристов из Китая в Украину с соответствующим ростом поступлений в государственный бюджет Украины.

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Европарламент обсудит ситуацию в Украине 10 декабря

Варшава. Парламент Европейского Союза обсудит ситуацию в Украине, где вторую неделю продолжаются протесты в поддержку европейской интеграции, в следующий вторник, 10 декабря.

Об этом УНИАН сообщила Йоанна Беккер - советник евродепутата Яцека Сариуша-Вольского, который инициировал эту дискуссию.

"Дискуссия пройдет во вторник в 15.00", - уточнила она, ссылаясь на сегодняшнее решение главных политических сил Европарламента.

Собеседник агентства отметила, что депутаты по итогам дискуссии планируют принять специальное заявление, подчеркнув, что оно будет касаться не только Украины.

"Резолюция будет касаться результатов саммита "Восточного партнерства", перспектив на будущее, с особенным учетом Украины", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Украина, вопреки ожиданиям, не подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на последнем саммите "Восточного партнерства" в литовском Вильнюсе в конце ноября.

Отказ украинской власти привел к массовым протестам в Украине, которые еще больше обострились после силового разгона демонстрантов за евроинтеграцию в Киеве 30 ноября.

Украина является самой большей страной - участницей основанной Евросоюзом в 2009 году новой политики "Восточное партнерство", которая первая из шести государств ВП могла подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

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В Минэкономразвития рассказали, когда подпишут ассоциацию с ЕС

Пауза в подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом зависит от договоренностей представителей Украины и ЕС, и мы будем вести переговоры до достижения уверенности, что наша экономика не пострадает в результате такого подписания, заявил директор департамента стратегического планирования и развития экономики Министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников.

«Сколько продлится пауза - зависит от того, до чего договорятся представители со стороны Украины и ЕС. Эта пауза может продлиться неделю, месяц, год. Я сегодня таких прогнозов давать не возьмусь по той простой причине, что для этого надо обладать информацией, которой я не обладаю», - сказал он журналистам в ходе круглого стола в Киеве.

По словам чиновника, угроза состоит не в возможной потере российского рынка или рынка какой-то другой страны, а в уверенности, что завтра на месте Евромайдана не соберется в 10 раз больший Майдан из пенсионеров, которые не получили свои пенсии.

«Экономика не в состоянии наполнить Пенсионный фонд. Мы будем вести переговоры до тех пор, пока не будем уверены, что наша экономика не пострадает. С российским рынком, без российского, на самом деле, никакого значения не имеет. Если мы свою экономику беречь не будем и будем руководствоваться политикой, то завтра люди не получат пенсии, потому что экономика их не в состоянии обеспечить», - добавил Олейников.

Как отметил чиновник, Соглашение об ассоциации содержит не только экономическую, но и политическую составляющие, при этом торговые партнеры Украины не готовы согласиться с политическим выбором Украины. «Ни для кого не является тайной, что Украину поставили перед выбором. Российская Федерация шаг за шагом реализует стратегию перевести отношения с Украиной в режим «как все», что для нашей экономики неприемлемо», - добавил Олейников и привел пример Литвы, которая, являясь полноценным членом ЕС, также вынуждена была договариваться с Россией при возникновении угрозы запрета доступа молочной продукции на российский рынок.

«Совет победить Российскую Федерацию звучит непрофессионально, приходится договариваться, и вопрос только в том, будем мы делать это сами или с помощью ЕС. Не решив вопрос с ЕС и Российской Федерацией, мы не можем двигаться дальше», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране. В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию в поддержку евроинтеграции на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

Рабочая группа во главе с заместителем председателя НБУ Николаем Удовиченко отбыла 4 декабря в Брюссель на переговоры относительно подготовки плана имплементации парафированного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и так называемой “дорожной карты”. В то же время, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко 4 декабря провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве.

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Украина выплатила 39,750 млн долл. по евробондам 2012 года

Министерство финансов Украины выплатило купонный доход в сумме 39,750 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа выпуска 2012 года, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, купон выплачен по облигациям внешнего госзайма, выпущенным в августе 2012 года на сумму 1 млрд долл. с погашением в 2014 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госказначейства на 1 декабря, с начала года в госбюджет поступило 117,282 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 65,673 млрд грн, на обслуживание госдолга – 29,140 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл., за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

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Кабмин одобрил отмену таможенного залога для ряда товарных позиций

Кабинет министров Украины одобрил предложенные Министерством доходов и сборов Украины изменения в Таможенный кодекс, предусматривающие расширение перечня товаров, в отношении которых упраздняется требование уплаты таможенного залога, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Предложения Миндоходов оформлены в проект закона, который вынесен на широкое общественное обсуждение и затем будет передан на рассмотрение в парламент.

«Новый порядок гарантирования уплаты таможенных платежей позволит снизить нагрузку на те предприятия, которые принимают участие в производстве продукции в рамках таможенного режима переработки в Украине. Это, например, предприятия легкой промышленности, которые получат возможность высвобождать средства для обеспечения гарантии доставки при вывозе готовой продукции за границы Украины» - цитирует пресс-служба министра Александра Клименко.

При этом министр выразил уверенность, что статус гаранта таможенных платежей станет дополнительным конкурентным преимуществом для отечественных предприятий.

По информации пресс-службы, в перечень товаров, освобожденных от таможенного залога, также планируют включить товары, которые перевозятся в рамках соглашений о производственной кооперации между Кабинетом Министров Украины и правительствами стран – участниц СНГ, а также товары для использования сотрудниками дипломатических представительств иностранных государств в Украине.

Как сообщал УНИАН, в октябре Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.