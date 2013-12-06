Умер бывший президент ЮАР Нельсон Мандела

На 96 году жизни умер бывший президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела.

Как передает русская служба Би-Би-Си, нынешний президент страны Джейкоб Зума рассказал, что Мандела умер спокойно в своем доме в Йоханнесбурге.

В память о Манделе до его похорон в стране будут приспущены государственные флаги.

Мандела был доставлен в больницу в Претории 8 июня с легочной инфекцией. С тех пор, по сообщениям медиков, он находился в критическом, но стабильном состоянии.

В Южной Африке и во всем мире к Нельсону Манделе относятся с глубоким уважением - как к историческому деятелю, который возглавил борьбу против правления белого меньшинства.

Во времена апартеида Мандела провел 27 лет в тюрьмах и, как полагают, подорвал здоровье на каторжных работах в карьерах.

В 1994 году он стал первым чернокожим президентом ЮАР в результате первых в истории страны выборов, в которых могли участвовать кандидаты всех рас.