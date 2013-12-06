Арбузов заявляет, что перевыборы сегодня - это угроза для экономики

Отставка правительства или перевыборы являются угрозой для экономики страны, потому что денег на перевыборы в стране нет.

Об этом заявил первый вице-премьер министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «1+1».

Он подчеркнул, что власть действительно заинтересована в достижении политической стабильности в стране и готова искать компромиссы с протестующими, однако суть его слов поняли не все.

По словам Арбузова, его речь восприняли как заявление о том, что правительство может уйти в отставку. В действительности, говорит вице-премьер, этот шаг сейчас недопустимый. По его мнению, отставка правительства или перевыборы -это угроза для экономики страны, потому что денег на перевыборы в стране нет.

Арбузов отметил, что необходимо работать над бюджетом и вести подготовку к будущей евроинтеграции. В настоящее время власть готова вести переговоры с протестующими. Вместе с тем, к диалогу с оппозицией в Кабмине тоже готовы. Однако, признают, не видят такого желания со стороны оппозиционеров.

"Я вижу единственный выход из ситуации. Это за столом переговоров. Не на улице, не на протестах, а именно в диалоге. Как я отношусь к отставке правительства. Негативно! Потому что это - угроза экономической ситуации, поскольку не будет принят бюджет", - заявил Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью «5-у каналу» заявил, что правительство готово обсуждать с представителями оппозиции вопрос о проведении в Украине досрочных парламентских и президентских выборов.

«Мы должны провести за столом переговоры, и когда прозвучат какие-то предложения официальные, (в том числе и о досрочных выборах - УНИАН), их обсудить», - заявил Арбузов.

На вопрос, допускает ли он, что в стране могут состояться досрочные парламентские и президентские выборы, Арбузов сказал: «Я допускаю, что такие предложения могут прозвучать. И я считаю, что мы готовы их обсудить».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 часов утра тысячи бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сотен студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в Интернете, видно, как бойцы "Беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами. 35 участников акции были задержаны, в отношении их составлены админпротоколы. 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызывало возмущение граждан и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, вследствие которых пострадали сотни участников акции протеста и правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук спецназовцев пострадали свыше 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

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