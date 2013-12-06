В Польше начали кампанию за отмену виз украинцам

Влиятельные польские газеты начали кампании в поддержку европейских стремлений украинцев.

Так газета Rzeczpospolitа обнародовала заявление, в котором требует от польских и европейских политиков отменить визы для украинцев. Журналисты призвали польских политиков повлиять на руководителей ЕС для принятия общего решения относительно Украины, передает Украинская Правда.

"Прежде должна последовать декларация об отмене виз для Украины. Должны предоставить им возможность более легкого путешествия по странам ЕС", - призывает Rzeczpospolitа. Редакция газеты называет позицию ЕС относительно Украины "тестом на возможности Европы - хотя, возможно, этого еще понимают обыватели брюссельских салонов". Журналисты призывают членов ЕС поддержать украинцев на европейском пути.

"Если Европа не сдаст этого экзамена, то вред от этого будет невосполнимым. ЕС заключит себя на Востоке и на долго лет потеряет доверие", - считают журналисты. Газета считает, что в этой сложной ситуации Польша должна сыграть ключевую роль и помочь украинцам, которые так же, как когда-то поляки, пытаются "вырваться из-под опеки Москвы". "Украинцы были и есть европейцы. Тот факт, что их страна не является членом ЕС - это только следствие трагической судьбы той страны. Сегодня у нас есть шанс устранить эту несправедливость" , - убеждают журналисты.

Другая влиятельная полька газета Wyborcza также проводит акцию в поддержку украинцев. Газета намерена снять фильм в поддержку евроинтеграционных стремлений восточных соседей. Издание призывает своих читателей выразить свою поддержку, сфотографировавшись с плакатом "Мы с вами". В итоге из этих фото снимут фильм.