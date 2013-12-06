Грузия планирует подписать ассоциацию с ЕС до сентября 2014 года

Грузия планирует подписать Соглашение об ассоциации с ЕС до сентября 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Майя Панджинидзе во время 20-го заседания министерского заседания ОБСЕ в Киеве.

“Парафирование Соглашения об ассоциации перевернуло новую страницу в отношениях между ЕС и Грузией, что делает европеизацию Грузии и других восточноевропейских партнеров неотвратимой. Наша неотложная цель заключается в завершении подписания Соглашения об ассоциации до сентября 2014 года. Будучи преданным своему европейскому выбору с октября 2012 года, правительство Грузии реализует ряд конструктивных инициатив с целью нормализации отношений с Россией”, - сказала Панджинидзе.

Также она выразила поддержку европейским стремлениям украинцев и выразила убеждение, что “следующий год приблизит Украину и Грузию к ЕС и продвинут нас дальше на пути евроинтеграции, с которого мы не будем сворачивать”.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Грузия и Молдова на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе парафировали соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которые включают глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС.